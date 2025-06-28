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健康網》突然腳麻？ 醫授4緩解方法

2025/06/28 10:16

醫師表示，如果只是短暫腳麻，可以透過活動雙腳、輕柔按摩、熱敷、吃高鈣食物（如牛奶、優格、豆腐）舒緩；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，如果只是短暫腳麻，可以透過活動雙腳、輕柔按摩、熱敷、吃高鈣食物（如牛奶、優格、豆腐）舒緩；情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕坐著太久、姿勢不對，突然一站起來腳就麻了，甚至走路還不穩？陽明交通大學附設醫院神經外科主治醫師謝炳賢表示，如果只是短暫腳麻，可以透過活動雙腳、輕柔按摩、熱敷、吃高鈣食物（如牛奶、優格、豆腐）舒緩，但若伴隨手麻、臉歪、講話不清楚、肢體無力，就要提高警覺，這可能是腦部血管阻塞，導致腦部神經受損，應該立刻就醫，千萬不要拖。

謝炳賢在臉書專頁「守護家人的帶刀侍衛 謝炳賢醫師｜宜蘭神經外科推薦 礁溪診所 陽明醫院 頸椎 腰椎 微創手術」與網頁說明，腳麻可能是血液循環不順、神經受壓迫，或是其他健康狀況影響。腳麻有時候只是姿勢不良導致的短暫麻痺，但如果經常發生、持續很久，甚至影響行走，那就可能是神經或血管出了問題。

謝炳賢說，常見的原因包括長時間維持同一個姿勢、脊椎神經壓迫、糖尿病引起的神經病變，甚至是中風的前兆。如果你發現腳麻頻繁發生，建議找醫師評估。

●血液循環不良：久坐、久站、穿太緊的鞋子，可能影響血流，導致短暫的腳麻。

●神經壓迫：像是椎間盤突出、坐骨神經痛，會壓迫到神經，造成單側或雙側的腳麻。

●糖尿病引起的神經病變：血糖長期控制不好，可能傷害神經，導致腳部麻木、刺痛，這種情況通常是雙腳都會受到影響。

緩解普通腳麻4招

謝炳賢指出，如果是血液循環不順或神經受到短暫壓迫，只要活動一下、放鬆肌肉，就能改善。但如果麻木感持續很久，甚至有疼痛感，那就要特別注意，可能是更嚴重的問題。

●活動雙腳：站起來走走、活動腳踝，促進血液流通。

●輕柔按摩：按摩腳部、腿部肌肉，幫助血液循環，讓神經放鬆。

●熱敷：溫熱能幫助血管擴張，讓神經壓力減少，緩解刺痛感。

●高鈣食物（牛奶、優格、豆腐）：保持神經與肌肉健康，避免痙攣與麻木。

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