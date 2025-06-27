設籍北市2-6年級學童 聯醫辦暑期免費塗氟活動

台北市立聯合醫院今表示，7、8月將針對設籍台北市的2年級至6年級學童，舉辦免費塗氟活動。（資料照）

〔記者董冠怡／台北報導〕暑假期間當心！學童容易接觸較多甜食，此時若未做好口腔照護，恐更容易罹患蛀牙。台北市立聯合醫院今表示，7、8月將針對設籍台北市的2年級至6年級學童，舉辦免費塗氟活動，提醒小朋友先在家中將牙齒刷乾淨後，再帶健保卡、戶口名簿與牙刷至醫院掛號塗氟，不需繳交掛號費，建議若有蛀牙，治療完畢再塗氟，以利達到最佳防齲效果。

7月1日起至8月29日止，和平、婦幼、仁愛院區免費塗氟；7月28日起至8月8日止，中興、陽明、忠孝院區免費塗氟。詳細時間為週一至週五早上9點至11點半、下午1點半至4點；詳細資訊可致電各院區牙科。

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北市聯醫口腔醫學部主任李雅玲說，齲齒是兒童罹患率最高的口腔疾病，蛀牙成因主要分成牙齒、細菌、食物和時間因素，塗氟可增牙齒對酸的抵抗力，並可抑制細菌生長和新陳代謝，就像為牙齒穿上防彈衣，減少蛀牙發生。

院方指出，氟化物施用包括飲水加氟、食鹽加氟、局部塗氟、含氟漱口水、含氟牙膏，方式多元，在學齡兒童牙齒表面局部塗氟，是目前經評估有效的預防蛀牙方法之一，每半年一次，搭配正確刷牙、維持良好口腔衛生及飲食習慣，就能有效預防蛀牙。

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