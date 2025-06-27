健康網》夏天月經來特別難受？ 醫揭4原因：應充分補水

張瑜芹指出，冷氣房的溫差會造成血管收縮，夏季的飲食方式則會加重發炎反應。示意圖，圖中人物與新聞無關。（圖取自shutterstock）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕女性朋友是否曾經發現，夏天月經來時特別不舒服？不是錯覺！這個看似習以為常的現象，其實背後有很多科學原因，新竹國泰綜合醫院婦產科主治醫師張瑜芹指出，夏季的悶熱感會加重不適，水分的流失也會影響子宮血液供應；而冷氣房的溫差會造成血管收縮，夏季的飲食方式則會加重發炎反應。建議應喝水充足，規律進食並避免燒烤油炸、冰冷高糖飲食。

張瑜芹在粉專「美麗而剽悍 婦產科女醫 新竹竹北 張瑜芹醫師」發文分享4個夏季月經來時特別不舒服的原因。

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夏季濕熱不適感加重 身體負擔雪上加霜

夏季的高溫濕熱環境不僅讓人體感不適，更會加重月經期間的悶痛感，濕熱的環境會影響身體的血液循環，讓原本就因為月經而收縮的子宮肌肉更加緊繃。更嚴重可能導致頭暈、噁心、甚至影響睡眠品質，千萬不要以為這只是夏天的正常現象而忽視這些警訊！

水分流失影響血液循環

夏天月經痛會更嚴重，主要是大量流汗導致的脫水問題，女性在月經期間本來就容易因為失血而感到疲憊，加上夏季高溫讓身體大量出汗，雙重的體液流失會讓血液變得更加濃稠，影響子宮的血液供應。建議每天至少喝水2000-2500c.c.，並避免含咖啡因和酒精的飲料；可適度補充電解質飲料。

張瑜芹建議，每天至少喝水2000-2500c.c.，並避免含咖啡因和酒精的飲料；可適度補充電解質飲料；情境照。（圖取自freepik）

冷氣房溫差造成血管收縮

夏季特有的室內外溫差問題是月經痛加重的刺客，頻繁進出冷氣房，急劇的溫度變化會讓血管反覆收縮和擴張，特別是骨盆腔的血管更容易受到影響。當血管收縮時，子宮的血液供應會受阻，導致子宮肌肉缺氧而產生更劇烈的收縮疼痛。

夏季飲食習慣加重發炎反應

哪些夏季習慣會讓月經痛更嚴重呢？張瑜芹分享，以下幾種夏季常見的飲食習慣特別需要注意：

●冰品冷飲過量：冰冷食物會讓子宮血管收縮，加重疼痛。

●高糖分飲料：會促進身體發炎反應，讓疼痛更敏感。

●油炸燒烤食物：夏季烤肉聚餐增加，這些食物會加重體內發炎。

●不規律進食：夏季食慾不振導致血糖不穩，影響荷爾蒙平衡。

●過度節食減肥：會讓月經更不順。

張瑜芹強調，有嚴重子宮內膜異位症、肌腺症等疾病的患者，單純調整生活習慣可能不夠，需要專業醫療介入，選擇治療方式前，專業評估是必不可少的步驟。夏季月經悶痛問題雖然常見，但絕對不是必須忍受的！除了調整上述生活習慣外，日常保養也很重要。

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