健康網》口咽手術後顳顎關節好痠痛 醫授保養撇步

醫師表示，口咽相關手術後出現顳顎關節痠痛並不罕見，前4天可透過冰敷耳前緩解發炎與緊繃感；情境照。（圖取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕手術治好了打呼，卻出現顳顎關節痠痛，嘉義長庚醫院耳鼻喉系口腔咽喉科主任蔡明劭表示，有這種狀況的人並不罕見，他受到世界睡眠手術權威李學禹教授的啟發，分享術後顳顎關節保養小撇步：

●前幾天可冰敷耳前（每天3-4次，每次15分鐘），緩解發炎與緊繃感。

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●避免大笑、打哈欠、吃大塊或太硬的食物，建議改吃較軟質、容易咀嚼的餐點。

●第5天起可改為熱敷與輕柔按摩，幫助肌肉與關節放鬆。

●練習簡單張口訓練，像用手指或壓舌板漸進開口，有助恢復活動度。

蔡明劭在臉書專頁「蔡明劭 耳鼻喉醫師」說明，在口咽相關手術中，為了讓手術順利進行，病患需長時間張開嘴巴，使用開口器固定口腔。有時這樣「撐開」，對顳顎關節與咀嚼肌群造成壓力，便可能在術後出現嘴巴張不大、耳前酸脹、咀嚼痠痛的情況。

蔡明劭表示，他的老師李學禹教授，每當手術結束後，總不忘為病患輕柔按摩顳顎關節與舌根肌肉，就像為疲憊的關節送上一場溫柔的收操。這些細節，或許病人當下沒感覺，但會在恢復的每一天，感謝醫師當時的用心。因此他也習慣在手術後，幫病人做些簡單的放鬆。

蔡明劭說，口咽相關手術所帶來的顳顎關節痠痛，大多數患者在幾週內都會自然痊癒，只要稍加照顧、不心急，恢復進度就會非常順利。

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