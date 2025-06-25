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健康網》發現新血型！目前僅1人第48血型「瓜德陰性」

2025/06/25 19:31

法國科學家最近發現一種全新的血型，稱為「瓜德陰性」，為人類的第48種血型；情境照。（圖取自freepik）

法國科學家最近發現一種全新的血型，稱為「瓜德陰性」，為人類的第48種血型；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕人類的血型，除了大家都知道的A、B、O、AB型外，先前國際輸血學會（ISBT）一共認可47種血型。不過奇美醫院加護醫學部主治醫師陳志金在臉書專頁「Icu醫生陳志金」分享，法國科學家最近發現一種全新的血型，稱為「瓜德陰性」（Gwada negative），以發現地法屬瓜德羅普島（Guadeloupe）命名，為人類的第48種血型。

陳志金說明，事件起源於2011年，瓜德羅普島的醫師在為1位54歲的婦女進行常規手術前的檢驗時，發現她血液中檢測到無法識別的「罕見抗體」，受礙於早期的檢測技術，這個罕見抗體的謎團直到2019年才被解開。

他接著說，法國血液中心EFS透過DNA測序技術，確認這是一種由獨特基因突變形成的「全新血型」。

陳志金指出，「瓜德陰性」血型已於今年6月初獲得國際輸血協會ISBT正式認證，而這位女性，則是目前全球唯一「已知」的攜帶者。目前，EFS正積極在全世界尋找其他「瓜德陰性」血型的人，建立稀有血型庫，為未來可能出現的醫療需求提供保障。

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