健康網》銀行帳戶藏失智警訊 研究：水電費變多要小心

有研究發現,若因為失智而需要將金錢管理權限交由他人者,早期會發生興趣支出減少、家庭支出增加以及頻繁忘記密碼等狀況。(圖取自freepik)

〔健康頻道/綜合報導〕前衛生署長林芳郁傳出在退休後罹患失智症,妻子林靜芸出書談照護過程。有研究發現,若是銀行帳戶金流、以及用錢習慣改變,就要懷疑可能是失智症早期症狀;而這項改變可能長達10年之久。這是幫助失智症早期發現的重要線索,呼籲民眾仔細觀察身邊的人是否有類似狀況;同時呼籲銀行業能增加部分措施,保護客戶。

外媒《medical x press》報導,這項研究發表在《JAMA Network Open》上,由諾丁漢大學經濟學院的蓋特古(John Gathergood)教授和銀行從業人員主持。研究分析66,000人的匿名銀行紀錄,並與16,742名喪失財務能力而啟用「喪失行為能力授權」(power of attorney due to a loss of financial capacity,若當事人發生失智或精神疾病而喪失行為能力,需授權他人代為管理資產、簽多數契約)者,以及50,226名未失去財務能力的對照組進行比較。結果發現,這些人在失去能力前幾年,用錢的習慣通常會出現如下改變:

●對於興趣與旅行的支出減少。

●家庭的水電瓦斯等支出增加。

●登入網銀時因忘記密碼而須改密碼的次數變多。

另外研究指出,認知能力下降的人會發生這些狀況:

●旅遊支出降低9.6%。

●興趣花費減少7.9%。

●每月網銀登入次數減少1次。

●申請遺失卡片或申請改PIN碼的次數大幅增加。

這些狀況看似很小,卻是明顯的警訊。蓋特古說明:這項研究,希望能促使銀行思考如何保障社會中脆弱人士的財務,並為失智早期症狀的觀察點亮一盞明燈。研究表示,早期失智症導致當事人戶外活動參與度下降,以及自我照顧能力減退,因此居家支出增加;金融活動下降,表示容易操作錯誤,受到詐騙的風險上升。

蓋特古表示,社會上應全力支持在財務上喪失風險規避與承擔能力的人,銀行端可藉此思考如何加強對客戶的保障。

