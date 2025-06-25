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健康網》輕聲細語更傷聲帶！ 醫曝「壓低聲音說話」的4大危機

2025/06/25 15:00

過度的提高或壓低音量對聲帶都是傷害，呼籲民眾不要太刻意輕聲細語；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

過度的提高或壓低音量對聲帶都是傷害，呼籲民眾不要太刻意輕聲細語；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人都知道大聲喊叫會傷害聲帶，但其實刻意壓低聲音說話同樣有害，很多人長期輕聲細語好一陣子才發現自己傷害了聲帶，輔仁大學附設醫院耳鼻喉科主任胡皓淳在臉書「生涯一筋 胡皓淳醫師-輔大醫院 耳鼻喉科 新莊五股泰山」指出，小聲說話會使聲帶過度緊繃、喉部和頸部肌肉都會產生代償性緊張、減少了呼吸的支持，以及導致聲帶黏膜乾燥和微小損傷。

胡皓淳提醒，過度的提高或壓低音量對聲帶都是傷害，不要太刻意輕聲細語。

●聲帶過度緊繃的無形壓力

很多人壓低聲音說話時只注意音量變小，卻忽略了為了壓低音調，聲帶必須異常緊繃工作。聲帶是兩片小肌肉，當我們刻意壓低聲音時，聲帶會保持持續性的緊張狀態。

胡皓淳提醒，特別是那些需要長時間小聲說話的工作者，如圖書館員、托兒所老師、醫護人員，這種持續性緊繃會導致聲帶肌肉疲勞和微創傷。

他建議，若需要長時間小聲說話，可以多休息或使用適當的溝通輔助工具，而非持續壓低聲音。

●喉部肌肉代償作用的連鎖反應

當我們刻意壓低聲音時，不只聲帶受影響，整個喉部和頸部肌肉都會產生代償性緊張！這種不自然的發聲方式會導致喉部周圍肌肉過度工作，進而引起喉痛、頸部緊繃甚至頭痛。特別值得注意的是，長期這樣說話會導致形成不良發聲習慣，即使在不需要小聲說話的場合，也可能維持這種緊張狀態。

胡皓淳建議，注意放鬆頸部肌肉，並時常做深呼吸，讓喉部得到充分休息。

●呼吸支持不足的發聲陷阱

不只聲帶緊繃，還缺乏氣息支持。當我們壓低聲音說話時，往往減少了呼吸的支持！正常發聲需要足夠的氣流支持聲帶振動，但輕聲細語時往往氣息不足，導致聲帶必須在缺乏適當支持的情況下工作。

刻意小聲說話時，人們往往採取淺而急促的呼吸模式，這不僅無法為聲帶提供足夠支持，還會增加整體發聲系統的壓力。

胡皓淳建議，即使需要小聲說話，也應保持深而穩定的呼吸，讓腹部而非胸部主導呼吸動作！

為避免傷害聲帶，他也強烈建議，每天進行5-10分鐘的正確發聲練習，特別是那些職業需要經常壓低聲音的人。

●聲帶黏膜損傷的累積效應

長期壓低聲音說話可能導致聲帶黏膜乾燥和微小損傷！當我們輕聲細語時，聲帶黏膜得不到充分的振動和潤滑，反而容易造成局部乾燥和摩擦傷害。特別是在已經感到喉嚨不適的情況下，繼續壓低聲音說話，更會加速聲帶損傷。

胡皓淳建議，隨時補充足夠水分，避免刺激性食物和飲料，並在感到喉嚨疲勞時給予適當休息，而非繼續勉強用細微的聲音交談。

如果因工作或生活環境需要經常壓低聲音說話，不要忽視這些潛在危害，提前採取保護措施！正確的做法是使用適當音量，但減少不必要談話，而非維持同樣談話量，但壓低聲音。

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