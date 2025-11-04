健康網》美國前副總統錢尼換心13年 醫：非常不容易

美國前副總統錢尼接受換心手術13年，日前病逝，享壽84歲。（美聯社）

〔健康頻道／綜合報導〕美國前副總統錢尼（Dick Cheney）於3日去世，享壽84歲。他生前有心臟病史，曾多次心臟病發、接受血管繞道手術、心律調節器植入，並在2012年接受了心臟移植手術，存活達13年。

台灣從1987年開始進行心臟移植手術，至今有38年，振興醫院自1988年完成第一例起，至今年8月已累積589例。第1年存活率達86%、5年為75%、10年為59%、15年為50%、20年為33%、30年仍有15%。

目前亞洲存活最久的個案已超過34年，受捐贈者必須長期服用抗排斥藥物。根據國際心肺移植學會統計，存活逾30年的患者僅約10%。

根據三軍總醫院衛教資料指出，心臟移植可以分為正位移植、異位移植與心肺移植。

●正位心臟移植手術：

1.捐贈者心臟送達後，開始進行低溫體外循環。

2.將主動脈靠近其插管之近端夾住，並將上下腔動脈用帶子勒緊，將接受者心臟取下。

3.將捐贈者心臟之心房部分稍加修整後進行縫合， 縫合由左心房之左側開始，分成上下兩頭進行。

4.待所有心房皆縫合完畢，即可修整主動脈與肺動脈之長度，結束後打開主動脈夾升高體溫，讓心臟恢復跳動，待體溫回復至35℃停止體外循環，關閉胸骨及傷口手術完成。

●異位心臟移植手術：

1.病患本身的心臟並不切除，仍存在之功能尚可繼續利用，而植入之心臟則成為新的助力。

2.原來的心臟保留在原位，再把捐贈的心臟置於病人心臟之右邊，把兩個心臟的左心房、右心房、主動脈及肺動脈連接相通。

至於手術時間長短因人而異，受贈者一般約需10-15小時，捐贈者約6-8小時。

