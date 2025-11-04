健康網》流感A型H3N2病毒株攻擊性強 3歲女童差點喪命

胸腔暨重症加護醫學會於流感季特別攜手北榮舉辦「全民迎戰流感季—流感重症OUT！」策展。（北榮提供）

〔健康頻道／綜合報導〕上週通報流感最小重症病例的是3歲女童，今年未打疫苗險送命。而20歲年輕女子也一樣未打新冠疫苗，染新冠肺炎併發重症，現仍在加護病房。北榮胸腔部呼吸感染免疫科主任馮嘉毅表示，成人慢性病患者為流感住院的主要族群，有6成2是患有高血壓患者。

為了要喚醒大家重視，在北榮中正大廳，除了衛教策展外，亦特別安排醫師從臨床角度解析流感與感冒的差異、併發重症的成因及正確治療方式，提醒民眾流感並非普通感冒，當心「流感三部曲」惡化釀重症。

今年度流感疫情以A型H3N2病毒株為主流型，該病毒具有高度傳染性與快速變異特性，導致家庭內感染與校園群聚事件頻傳。尤其對高齡者、慢性病患者及免疫功能不全族群，H3N2更具攻擊性，一旦感染，病情常在短時間內急遽惡化。

北榮總感染管制中心主任林邑璁醫師提醒，流感病毒株每年皆不同，而今年的H3N2病毒傳染力特別強，院內臨床觀察中已多次出現「一人中標、全家感染」的案例。只要與感染者密切接觸，就可能受到病毒波及。

台灣胸腔暨重症加護醫學會理事長陳育民醫師表示，流感對民眾而言雖不陌生，但往往因此忽視其威脅。臨床上不乏中壯年及慢性病患者在感染後短短數日內出現嚴重肺炎或呼吸衰竭的案例。

此次展覽特邀流感守護者─人氣LINE角色「醜白兔」進行衛教繪製，以其詼諧生動的圖像敘事與互動體驗，使流感衛教不再枯燥，而是以更可愛、生活化、親民的方式，呈現流感病毒的傳播特性與防治觀念。

