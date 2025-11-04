健康網》午休越睡越累又脹氣？營養師授3招減少疲勞護腸胃

營養師張馨方表示，上班族午休想要避免越睡越累，建議飯後別急著趴睡，先坐著放鬆5分鐘、站起來動一動等方式，有助腸胃蠕動；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕許多上班族習慣吃完午餐立刻坐著滑手機或趴睡，結果不但沒緩解疲勞，還可能導致腸胃不舒服。營養師張馨方表示，午休想要避免越睡越累，建議可採行飯後別急著趴睡，先坐著放鬆5分鐘、站起來動一動或是坐姿閉目養神10分鐘等3種方式，均有助腸胃蠕動、血液循環，降低飽脹感與倦怠，讓你提升下午工作專注力。

午餐後想睡又擔心脹氣嗎？張馨方於臉書專頁「ViVi營養生活話」發文表示，上班族其實只要掌握以下3招午休小技巧，不僅能讓腸胃更舒服、減少疲勞感，午後工作也會更有力：

第一招：飯後別急著趴睡，坐姿放鬆5分鐘

吃飽後血液會集中在腸胃幫助消化，若立刻趴睡，會讓胃部受壓、消化變慢。建議用「半挺背放鬆坐姿」維持5分鐘，讓食物稍作沉澱，再準備休息。這段時間也可搭配深呼吸，促進迷走神經活化，有助腸胃蠕動與放鬆。

第二招：站起來動一動，幫助消化更順暢

飯後輕鬆走動2–3分鐘或做「提腳跟伸展」動作，有助下半身血液回流、減少腸胃脹氣。另，短暫的飯後活動如散步，可提升腸胃道蠕動速度，降低飽脹與倦怠，對於長時間久坐的上班族特別重要。

第三招：坐姿微休息，閉眼10分鐘提神不倦

若公司環境無法躺下休息，也能利用坐姿小睡恢復精神。將椅背微後傾、雙腳平放地面、手輕放大腿，閉眼放空10分鐘。此外，也可搭配深呼吸或聽輕音樂，讓大腦短暫休息，降低緊繃與倦怠。醒來後，建議喝口溫開水或伸展肩頸，有助循環與消化更順暢。

張馨方強調，午休10分鐘若用得巧，不僅能改善腸胃保健問題，還能減輕上班族疲勞、提升整體專注力。午餐後記得給自己這段「重啟時間」，也能讓下午的表現更有能量。

