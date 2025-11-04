自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

台美簽署「國際醫療團」MOU 援助加薩地區

2025/11/04 19:20

外交部表示，我國政府今年10月下旬與總部設於美國洛杉磯的「國際醫療團」（IMC）簽署合作備忘錄，捐助50萬美元用於加薩地區醫療合作計畫。（資料照）

外交部表示，我國政府今年10月下旬與總部設於美國洛杉磯的「國際醫療團」（IMC）簽署合作備忘錄，捐助50萬美元用於加薩地區醫療合作計畫。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕我國政府為持續提供加薩地區人道援助，於今年10月下旬與總部設於美國洛杉磯的「國際醫療團」（IMC）簽署合作備忘錄，捐助50萬美元用於醫療合作計畫，並自今年11月開始執行，為期10個月。外交部說明，IMC規劃自約旦與埃及等周邊國家採購藥品等醫療物資運往加薩地區，協助受衝突影響的弱勢平民取得所需藥品及基本醫療服務。

外交部指出，今年10月上旬我國政府也與由西班牙名廚José Andrés所創立、總部設於美國華府，且國際合作經驗豐富的「世界中央廚房」（WCK）合作，捐助20萬美元推動「加薩廚師行動計畫」（Chef for Gaza Initiative），該計畫透過WCK在加薩Deir al Balah及Khan Younis兩地設立的兩座大型野戰廚房，以結合當地餐廳、廚師人力的方式，打造50多個社區廚房，每日製作約30萬份餐盒協助提供當地弱勢民眾飲食所需。

外交部表示，我國政府長期與人道援助經驗豐富的國際非政府組織在中東地區進行人道合作，具體展現「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的人道關懷精神，台灣政府及人民的愛心無國界，外交部將持續與國際夥伴攜手，善盡關懷中東衝突地區人民福祉的國際責任。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中