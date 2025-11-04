台美簽署「國際醫療團」MOU 援助加薩地區

外交部表示，我國政府今年10月下旬與總部設於美國洛杉磯的「國際醫療團」（IMC）簽署合作備忘錄，捐助50萬美元用於加薩地區醫療合作計畫。（資料照）

〔記者黃靖媗／台北報導〕我國政府為持續提供加薩地區人道援助，於今年10月下旬與總部設於美國洛杉磯的「國際醫療團」（IMC）簽署合作備忘錄，捐助50萬美元用於醫療合作計畫，並自今年11月開始執行，為期10個月。外交部說明，IMC規劃自約旦與埃及等周邊國家採購藥品等醫療物資運往加薩地區，協助受衝突影響的弱勢平民取得所需藥品及基本醫療服務。

外交部指出，今年10月上旬我國政府也與由西班牙名廚José Andrés所創立、總部設於美國華府，且國際合作經驗豐富的「世界中央廚房」（WCK）合作，捐助20萬美元推動「加薩廚師行動計畫」（Chef for Gaza Initiative），該計畫透過WCK在加薩Deir al Balah及Khan Younis兩地設立的兩座大型野戰廚房，以結合當地餐廳、廚師人力的方式，打造50多個社區廚房，每日製作約30萬份餐盒協助提供當地弱勢民眾飲食所需。

請繼續往下閱讀...

外交部表示，我國政府長期與人道援助經驗豐富的國際非政府組織在中東地區進行人道合作，具體展現「台灣能幫忙」（Taiwan Can Help）的人道關懷精神，台灣政府及人民的愛心無國界，外交部將持續與國際夥伴攜手，善盡關懷中東衝突地區人民福祉的國際責任。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法