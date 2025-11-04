您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
健康網》美國副總統錢尼71歲換心 存活13年創紀錄
〔健康頻道／綜合報導〕美國前副總統錢尼（Dick Cheney）在71歲時，進行高齡換心手術，當年他足足等了20個月。一般來說，心臟移植手術年齡上限是65歲，但他手術後又活了13年，實屬不易。
錢尼在37歲首次心臟病發作後，共經歷5次心臟病發作，他接受多次手術治療，包括置放冠狀動脈血管支架以治療心臟動脈血管阻塞、進行心臟繞道手術以改善周邊動脈血流供應、減少組織壞死情形，以及置入植入式去顫器，預防可能造成猝死的心律不整。
振興醫院院長魏崢曾表示，換心人因長期服用抗排斥藥物等因素，面臨許多挑戰，罹癌風險也比一般人高。以亞洲存活最長的李秀英為例，她連續罹患兩種癌症，目前還需長期洗腎，但她從未放棄或退縮。她告訴醫師：「我要活下去，我要帶著另一個生命繼續活下去，不能辜負那個給我新生命的人的期望。」
而當年錢尼換心手術，芝加哥大學醫學中心曾指出，71歲病患的10年存活率為60%至65%。看來錢尼又創了一項紀錄。
根據台中榮民總醫院衛教資料指出，心臟移植是治療無法以傳統方法治療的末期心肌衰竭病人的方式，此為對末期心臟病患者而言是最佳的治療方式。然而，在等待心臟移植的過程中，患者自身各器官亦可能走向衰敗之途，以至於嚴重影響治療效果。
也因為移植的心臟得來不易，因此對受贈者有以下限制條件：
● 年齡65歲以上（年齡超過者須經專案審查）。
● 有無法控制的感染者。
● 愛滋病帶原者。
● 肺結核未完全治療者。
● 有惡性腫瘤者，不宜心臟移植。
● 心智不正常者或無法長期配合藥物治療者。
● 嚴重肺高血壓經治療仍大於6 Wood unit；異位心臟移植者不得大於12 Wood unit。
● 失代償性肝硬化且有凝血異常者。
● 嚴重慢性阻塞性肺病，FEV1.0＜50%預期值或FEV1.0/FVC＜40%預期值。
● 活動性消化性潰瘍。
● 嚴重腦血管或周邊血管病變，使日常生活無法自理，且無法接受重建手術者。
● 免疫系統不全或其他全身性疾病，雖經治療仍預後不良者。
● 藥癮、酒癮患者。
