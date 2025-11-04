建立失智守護網 東南亞語移工開放下載照護手冊

One-Forty與美時製藥、南投佑民醫院在南投辦理外籍看護失智症照護工作坊，支持失智照護者的守護網。（One-Forty提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣高齡化社會，失智症患者也愈來愈多，部分照護壓力落到外籍看護身上。為了建立失智守護網，One-Forty與台北市立聯合醫院失智症中心及製藥公司等單位合作，正式推出4國語言的「外籍看護失智照護手冊」，即日起開放民眾及看護免費下載，並推動工作坊、線上教材、照護社群等措施帶來助力。

One-Forty表示，台灣每年約新增2萬名高齡失智人口，全台35萬個失智症家庭，有5分之1由外籍看護照顧，但這些看護幾乎沒有受過任何失智症專業訓練，而照服員缺口高達8千人，使失智家庭與看護長期承受巨大壓力。

照顧失智長輩的印尼看護也說：「阿公睡眠飲食不穩定，即使24小時待命、我總覺得是自己的錯...」外籍看護Yani分享：「我們從未學習到該如何應對病人情緒劇烈變化，很需要一本手冊，教我們如何照顧」。

One-Forty在2023年推出「外籍看護的失智症照顧培力計畫」，今年再度攜手北市聯醫失智症中心，在美時製藥和各方支持下，發布4國語系的「外籍看護失智照護手冊」，即日起開放民眾及外籍看護免費下載。

該手冊涵蓋4大面向：認識失智症、與失智症的溝通能力、失智症日常照護技巧、照顧者自我關懷等，One-Forty創辦人陳凱翔指出：「外籍看護與台灣的老年照顧已密不可分」，未來除了手冊，也提供實體失智照護培力工作坊，並線上經營印、菲、越照護社群，還有系列照護主題教學等，讓失智照護不再是外籍看護的單打獨鬥，期待為台灣長照體系注入更多韌性，建立失智守護網。4國語言失智照護手冊：https://bit.ly/4noRmsM

