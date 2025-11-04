自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 杏林動態

建立失智守護網 東南亞語移工開放下載照護手冊

2025/11/04 18:56

One-Forty與美時製藥、南投佑民醫院在南投辦理外籍看護失智症照護工作坊，支持失智照護者的守護網。（One-Forty提供）

One-Forty與美時製藥、南投佑民醫院在南投辦理外籍看護失智症照護工作坊，支持失智照護者的守護網。（One-Forty提供）

〔記者吳柏軒／台北報導〕台灣高齡化社會，失智症患者也愈來愈多，部分照護壓力落到外籍看護身上。為了建立失智守護網，One-Forty與台北市立聯合醫院失智症中心及製藥公司等單位合作，正式推出4國語言的「外籍看護失智照護手冊」，即日起開放民眾及看護免費下載，並推動工作坊、線上教材、照護社群等措施帶來助力。

One-Forty表示，台灣每年約新增2萬名高齡失智人口，全台35萬個失智症家庭，有5分之1由外籍看護照顧，但這些看護幾乎沒有受過任何失智症專業訓練，而照服員缺口高達8千人，使失智家庭與看護長期承受巨大壓力。

照顧失智長輩的印尼看護也說：「阿公睡眠飲食不穩定，即使24小時待命、我總覺得是自己的錯...」外籍看護Yani分享：「我們從未學習到該如何應對病人情緒劇烈變化，很需要一本手冊，教我們如何照顧」。

One-Forty在2023年推出「外籍看護的失智症照顧培力計畫」，今年再度攜手北市聯醫失智症中心，在美時製藥和各方支持下，發布4國語系的「外籍看護失智照護手冊」，即日起開放民眾及外籍看護免費下載。

該手冊涵蓋4大面向：認識失智症、與失智症的溝通能力、失智症日常照護技巧、照顧者自我關懷等，One-Forty創辦人陳凱翔指出：「外籍看護與台灣的老年照顧已密不可分」，未來除了手冊，也提供實體失智照護培力工作坊，並線上經營印、菲、越照護社群，還有系列照護主題教學等，讓失智照護不再是外籍看護的單打獨鬥，期待為台灣長照體系注入更多韌性，建立失智守護網。4國語言失智照護手冊：https://bit.ly/4noRmsM

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

免費訂閱《自由體育》電子報

熱門賽事、球星動態不漏接

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中