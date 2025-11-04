自由電子報
健康 > 杏林動態

假日輕急症中心使用人數少 石崇良：半年後通盤檢討

2025/11/04 18:50

台南唯一UCC據點「永川醫院」，湧入不少看診民眾。（資料照）

台南唯一UCC據點「永川醫院」，湧入不少看診民眾。（資料照）

〔記者林志怡／台北報導〕「週日及國定假日輕急症中心（UCC）」於11月2日首度開診，13處試辦地點日診僅166人次、夜診僅89人，外界質疑使用人數偏少。衛福部長石崇良坦言，需要時間改變民眾的習慣，未來會加強宣導，且UCC運作半年後，將進行一次通盤檢討，明年也將推出統一的資訊系統等，進一步強化醫療韌性。

石崇良指出，過去統計顯示，醫療院所在週日的開診率相當低，民眾有就醫需求時，只能「被迫去醫院」，因此，為落實分級醫療、舒緩急診人潮，需要在社區建立能滿足民眾在假日急診需求的服務。

「這是新的嘗試，也是不容易的改變。」石崇良坦言，目前UCC設置的地點也並非以往有開設急診的位置，不過空間也比一般診所寬敞、可提供一站式服務，從看診、檢驗檢查到領藥都能一次完成，而台南永川醫院開診首日就有逾百名患者，服務量堪比地區醫院急診，顯示需求確實存在。

石崇良強調，UCC是醫療韌性中重要的一步，也是緊急應變措施的一環，新冠疫情爆發期間，曾出現急診塞爆的慘況，所有人擠在醫院、想做PCR，基層也幫不上忙，一直到後面開放居家醫療，基層才有角色，不希望未來遇到新興傳染病時，再有類似的情況，要面對下一波挑戰，就要記取教訓、先做準備。

因此，石崇良指出，後續會持續觀察UCC使用情況，並評估設置地點、各科別服務細節，同時加強宣導，讓民眾知道如何取得可用的醫療資源。UCC第一階段的任務是尋找設立地點、動員基層人力，實施半年後（大致在明年過完年時），會進行一次通盤檢討。第二階段預計在明年推出統一的資訊系統，以及醫材與藥材供應系統等。

