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健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

健康網》傳統開腹vs腹腔鏡！ 醫點婦科微創手術3優勢

2025/06/28 16:24

嚴絢上說明，當女性出現子宮內膜異位、子宮外孕、卵巢囊腫、子宮肌瘤、輸卵管問題等狀況，腹腔鏡手術為「溫和又有效」的治療方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

嚴絢上說明，當女性出現子宮內膜異位、子宮外孕、卵巢囊腫、子宮肌瘤、輸卵管問題等狀況，腹腔鏡手術為「溫和又有效」的治療方式；圖為情境照。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕隨著醫療技術進步，婦科手術已不再等同於「大傷口」與「漫長恢復期」。板橋菡生婦幼診所婦產科醫師嚴絢上在臉書粉專「率直的療癒系女醫 婦產科 嚴絢上醫師｜新北板橋 產檢 子宮鏡 微創手術」發文提醒，透過微創技術，治療不僅更精準，也能兼顧術後生活品質；腹腔鏡手術就是婦科常見的微創選擇之一，讓女性在接受治療的同時，也能保有日常的節奏與自在。

什麼情況需要腹腔鏡手術？

嚴絢上說明，當女性出現子宮內膜異位、子宮外孕、卵巢囊腫、子宮肌瘤、輸卵管問題等狀況，或是醫師需要更清楚掌握體內病灶時，腹腔鏡手術便成為「溫和又有效」的治療方式。

腹腔鏡手術時僅需3至4個約0.5至1公分的小孔，甚至可採單孔手術，術後留下的疤痕如同痘疤般細小；圖為情境照。（圖取自freepik）

腹腔鏡手術時僅需3至4個約0.5至1公分的小孔，甚至可採單孔手術，術後留下的疤痕如同痘疤般細小；圖為情境照。（圖取自freepik）

微創腹腔鏡的3大優勢

1. 傷口小巧：手術時僅需3至4個約0.5至1公分的小孔，甚至可採單孔手術，術後留下的疤痕如同痘疤般細小。

2. 治療精準：透過內視鏡進入腹腔，醫師能清楚觀察並處理病灶，讓手術更精確、安全。

3. 復原迅速：手術後約休息一週即可，恢復期遠比傳統開腹手術短，生活步調也能快速回歸正常。

術後注意事項

完成手術後，部分患者可能會感受到腹部脹氣，這是因氣體膨脹所引起的正常反應。嚴絢上建議，術後應儘早下床走動，幫助腸胃蠕動並預防血栓發生，同時避免劇烈活動，並依照醫囑調整身體狀態。

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