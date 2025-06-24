7旬翁慢性腎病重度蛋白尿 用這藥半年降到中度避洗腎、死亡

郭綜合醫院腎臟內科醫師吳政哲指鈉-葡萄糖協同轉運蛋白2抑制劑（SGLT2i）對慢性腎臟病有顯著療效。（記者王俊忠攝）

〔記者王俊忠／台南報導〕1名72歲陳先生因慢性腎臟病及有蛋白尿於郭綜合醫院門診追蹤，使用腎素-血管張力素系統抑制劑，血壓控制良好，但蛋白尿UACR仍高達重度的620 mg/g，經醫病討論後患者決定自費使用鈉-葡萄糖協同轉運蛋白2抑制劑（SGLT2i），使用半年後蛋白尿下降至中度210 mg/g，風險評估顯示病患洗腎與死亡風險都下降了！

郭綜合醫院腎臟內科主治醫師吳政哲表示，陳先生使用的SGLT2i護腎保養藥，原本需要自費，1天1顆藥，1月藥費約1200元。但從2025年3月起，健保署擴大健保給付這藥的使用，陳先生也從原本自費變成免費用藥，一般這藥需要終身使用。

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台灣被稱為「洗腎王國」，每年洗腎人口超過9萬人。吳政哲說，想要避免洗腎，就需從慢性腎臟病照顧做起。目前統計台灣有將近270萬人患有慢性腎臟病，卻有超過8成未接受治療，近6成患者發現時已是第3期，恐面臨15年內進入透析（洗腎）的危機。

他說，慢性腎臟病會增加患者死亡風險高達80%。慢性腎臟病越嚴重，病患死亡風險越高，死亡風險上升率分別為第3期：20~80%；第4期：200%；第5期：400%。若合併蛋白尿則總死亡率再上升100~300%。

吳政哲指目前慢性腎臟病的藥物治療中，鈉-葡萄糖協同轉運蛋白2抑制劑（SGLT2i）為治療核心藥物，主要功效有4項：

1.延緩腎功能惡化；

2.減少蛋白尿；

3.降低洗腎風險；

4.降低死亡率。

若能及早使用此類藥物，最長可延緩洗腎26.6年，配合其他護腎藥物使用，有機會造福病患一生免洗腎。但過去健保不給付SGLT2i在單純慢性腎臟病患者使用，病患想要護腎需自費。

健保署為增進國人健康，從今年3月1日起，健保署擴大給付SGLT2i於單純慢性腎臟病患者使用，使用條件有：1.腎絲球過濾率（eGFR）數值介於25至60之間；2.尿中白蛋白尿／肌酸酐比值（UACR）介於200到5000之間；3.參與健保署早期CKD與Pre-ESRD照護計畫的患者，即符合健保給付資格。

不過，吳政哲也提醒使用這藥可能有泌尿生殖器感染的風險，發生率約2-8%，每天攝取水量應依醫師指示，還要注意每天體重變化；盡量避免憋尿，男、女性都要保持會陰部清潔，如有會陰部騷癢、小便疼痛、會陰發紅、血尿、乳白色或混濁尿等情況，請務必儘快就醫。

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