睡覺總是手高舉過頭 小心造成神經損傷

睡覺時手上擺舉過頭，早上醒來可能整隻手動不了，時間久了有造成神經損傷的可能性。（南投醫院提供）

〔記者張協昇／南投報導〕 您是否也有過這樣的經驗，睡覺時雙手往上擺舉過頭，結果早上醒來整隻手都動不了，好像不是自己的，要等好幾分鐘才慢慢恢復，衛生福利部南投醫院復健科物理治療師指出，這並不是單純「睡姿不正」，而是手臂裡重要的神經通路被壓到了，待變換姿勢、按摩後大多可緩解，不過時間久了仍有造成神經損傷的可能性。

物理治療師王瓊敏表示，手臂長時間維持在過高的姿勢容易讓肩膀與腋下之間的空間變小，壓迫到一組叫做「臂神經叢」的神經。這些神經從脖子一路延伸到整隻手臂，負責傳遞動作和感覺訊號。當你手抬太高，神經像是被扯緊的電線，無法順利傳遞訊號，就會出現麻木、無力，甚至動不了的情況。

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這種短暫性的麻感，偶爾發生問題不大，但如果一週出現幾次，或是每次麻到超過10分鐘，長期下來神經會像常被壓住的水管一樣，逐漸失去彈性與傳導能力，造成更深層的神經問題。

王瓊敏指出，如果發現手麻不是只有剛醒來，白天也常出現，拿東西變得不穩、沒力，打字或滑手機會手痠、刺痛，感覺手指動作「變遲鈍」，就可能是神經壓迫的後續影響，建議每天花幾分鐘做下述三項簡單的練習，幫助神經順暢滑動：

1.手臂側平舉、手掌朝上，手腕往後拉，頭往相反方向側彎，讓前臂到手掌的神經放鬆，改善手麻。

2.手臂往外伸直、手背朝外，手腕往下壓，頭往同側傾斜，幫助手背與手臂外側的神經減壓，減少刺麻感。

3.輕鬆聳肩、肩胛骨往中間夾，配合頭部左右側彎，活動肩頸周圍的空間，讓神經更有「活動空間」。

王瓊敏強調，這些動作不需要拉得很用力，只要「有一點緊緊的感覺、但不痛」就是適合的強度。每天早晚各做一次，有助於預防與緩解神經壓迫問題。

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