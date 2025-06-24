失智症新藥全台開打 成大醫院完成台南首例輕症注射

成大醫院於六月二十三日為首位適用失智症新藥的七十六歲退休工廠經理進行施打。（成大醫院提供）

〔記者王俊忠／台南報導〕我國衛生福利部核准新一代阿茲海默症失智藥物，醫療院所於6月23日展開首波施打。成大醫院於當日為首位病患完成注射「樂意保」（Leqembi）新藥，成為首批開打此項創新療法的醫學中心之一，象徵台灣在失智症照護領域邁入新里程碑。

成大醫院表示，新一代阿茲海默症藥物為類澱粉蛋白抗體藥物，作用機制在於清除腦中與阿茲海默症相關的多型態β-類澱粉蛋白沉積，延緩疾病惡化進程。雖為自費藥物，但對於特定條件且符合診斷標準的病人而言，提供新的治療希望。

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成大醫院失智症中心主任白明奇表示，成醫在1年前，就積極準備、召開多次跨團隊會議，並評估潛在適用的病人，進行完整的神經影像、生化標記與臨床評估後，與神經部、藥劑部、護理部、門診部、影像醫學部、急診部和行政等單位密切合作，在兼顧療效及副作用的選擇下，於6月23日順利完成首例注射。該首例病患為76歲男性，工廠經理退休，臨床分期屬於極輕度阿茲海默失智症，施打過程平穩，後續將持續追蹤療效與安全性。

白明奇指出，阿茲海默症是1種漸進且無法逆轉的神經退化疾病，新藥的問世雖非靈丹解藥，仍有望幫助患者在初期階段延緩27%-51%的記憶與功能退化，為患者與家屬爭取更多的時間與生活品質。

目前新藥施打以輕度認知障礙與輕度阿茲海默失智症、且具備生物標記陽性的患者為對象，須經完整神經科專科醫師評估與影像學確認。未來，成大醫院會持續追蹤用藥病人狀況，為台灣的失智症診療提供更完整的臨床經驗。

成大醫院於六月二十三日為首位適用失智症新藥的七十六歲退休工廠經理（左）進行施打，成醫失智症中心主任白明奇醫師到場送上祝福。（成大醫院提供）

成大醫院於六月二十三日為首位適用失智症新藥的七十六歲退休工廠經理（中男者）進行施打。（成大醫院提供）

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