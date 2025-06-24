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失智症新藥全台開打 成大醫院完成台南首例輕症注射
〔記者王俊忠／台南報導〕我國衛生福利部核准新一代阿茲海默症失智藥物，醫療院所於6月23日展開首波施打。成大醫院於當日為首位病患完成注射「樂意保」（Leqembi）新藥，成為首批開打此項創新療法的醫學中心之一，象徵台灣在失智症照護領域邁入新里程碑。
成大醫院表示，新一代阿茲海默症藥物為類澱粉蛋白抗體藥物，作用機制在於清除腦中與阿茲海默症相關的多型態β-類澱粉蛋白沉積，延緩疾病惡化進程。雖為自費藥物，但對於特定條件且符合診斷標準的病人而言，提供新的治療希望。
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成大醫院失智症中心主任白明奇表示，成醫在1年前，就積極準備、召開多次跨團隊會議，並評估潛在適用的病人，進行完整的神經影像、生化標記與臨床評估後，與神經部、藥劑部、護理部、門診部、影像醫學部、急診部和行政等單位密切合作，在兼顧療效及副作用的選擇下，於6月23日順利完成首例注射。該首例病患為76歲男性，工廠經理退休，臨床分期屬於極輕度阿茲海默失智症，施打過程平穩，後續將持續追蹤療效與安全性。
白明奇指出，阿茲海默症是1種漸進且無法逆轉的神經退化疾病，新藥的問世雖非靈丹解藥，仍有望幫助患者在初期階段延緩27%-51%的記憶與功能退化，為患者與家屬爭取更多的時間與生活品質。
目前新藥施打以輕度認知障礙與輕度阿茲海默失智症、且具備生物標記陽性的患者為對象，須經完整神經科專科醫師評估與影像學確認。未來，成大醫院會持續追蹤用藥病人狀況，為台灣的失智症診療提供更完整的臨床經驗。
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