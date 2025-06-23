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減肥吃烤地瓜？減重醫師：水煮地瓜才是王道 升糖指數減半
陳定瑜／核稿編輯
〔即時新聞／綜合報導〕想靠吃地瓜增肌減脂，選對烹調方式很重要！新北市三樹金鶯診所體重管理主治醫師蕭捷健提醒，烤地瓜的升糖指數是蒸地瓜的近2倍，對控糖族群而言需特別留意。
蕭捷健在臉書專頁「減重醫師 蕭捷健」指出，水煮地瓜GI值僅約41至50，屬低GI食物，有助穩定血糖；但烤地瓜GI值卻飆升至82至94，升糖速度明顯較快，長期食用恐影響血糖控制，減重、健身或糖尿病患宜特別注意。
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進一步分析差異，蕭捷健說，烤地瓜香甜來自於加熱過程中β-澱粉酶活化，將澱粉大量轉化為麥芽糖，其GI值高達105，極易被人體吸收；而蒸地瓜受熱時間短、酶活性快被抑制，麥芽糖含量僅4至6%，GI值因此較低。
此外，地瓜富含抗性澱粉，能延緩血糖上升，但烤地瓜因水分流失及高溫作用，使澱粉鏈難以重整，抗性澱粉難生成。反之，水煮後再放涼食用，能促進抗性澱粉形成，有助降低GI值。蕭捷健提醒，若需控糖或減脂，應選擇水煮或冷食地瓜，少吃高GI烤地瓜。
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