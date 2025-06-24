健康網》空腹狂吃荔枝小心低血糖！ 學者曝建議食用量

學者表示，荔枝千萬別空腹、過量吃，小心「荔枝病」上門；示意圖。（圖取自photoAC）

黃宜靜／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕荔枝正當時，選對「食」機護健康！營養學者洪泰雄在臉書提醒，荔枝千萬別空腹、過量吃，小心引發低血糖，導致「荔枝病」發生，出現頭暈、乏力、心悸等症狀，嚴重甚至呼吸困難、突發暈厥等。他提醒，荔枝一定要在飯後吃，不要空腹吃！兒童每日不超過5-6顆，成人不超過10-12顆。

空腹過量吃 抑制肝臟釋糖份致血糖降

何謂荔枝病？洪泰雄說明，其全名是「低血糖急性腦炎綜合徵」，多發生在4-11歲兒童。主要是因為荔枝中含有天然毒素（如Hypoglycin A和MCPG），當空腹吃太多時，會抑制肝臟釋放糖份，導致血糖驟降，引發「低血糖性腦病變」。

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學者指出，罹患荔枝病時，常出現頭暈、乏力、心悸、飢餓感、口渴、面色蒼白等輕微症狀；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

洪泰雄指出，罹患荔枝病時，常出現頭暈、乏力、心悸、飢餓感、口渴、面色蒼白等輕微症狀，嚴重甚至導致四肢厥冷、脈搏細弱、血壓下降、呼吸困難、意識模糊、突發昏厥、瞳孔縮小、低血糖性腦病、肝損傷、休克等。

荔枝別空腹吃 適量份量更安心

選對時間、吃對份量最安全！洪泰雄建議，荔枝千萬別在空腹時服用，一定要在飯後吃，其中兒童每日不超過5-6顆，成人不超過10-12顆，生病、體重過輕、營養不良的孩子更要避免空腹吃荔枝，有糖尿病的朋友更應注意血糖波動，避免血糖不穩。

學者建議，荔枝千萬別空腹食用，一定要在飯後吃，其中兒童每日不超過5-6顆，成人不超過10-12顆；示意圖。（圖取自photoAC）

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