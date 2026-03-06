自由電子報
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

健康網》40歲後久坐不運動 危險！研究：致命心血管風險恐增

2026/03/06 15:00

營養師薛曉晶引述國外研究指出，若40歲後停止原本的規律運動、久坐，也是造成致命心血管事件風險大幅提升的主因；情境照。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕年後開工，有些人可能還沒恢復正常生活節奏，年前中斷的運動習慣也一直停擺。營養師薛曉晶引述國外研究指出，若40歲後停止原本的規律運動、久坐，對於致命心血管事件風險的危害與影響，可能比你想像的還嚴重。

薛曉晶於臉書粉專「營養師媽媽曉晶的生活筆記」發文指出，根據芬蘭OPERA發表於《PLoS One》2026年2月最新的研究，追蹤599位工作者逾20年，結果驚人發現，持續保持「休閒時間身體活動（LTPA）」的人，高血壓、糖尿病及代謝症候群發生率顯著較低。

此外，研究也指出，「停止運動」的族群，心血管事件風險不減反增，特別是原本工作活動量高者。更令人警惕的是，後續死亡追蹤顯示，久坐、停止運動與總死亡率上升有明確關聯；對於坐辦公室上班族而言，這更是致命心血管事件風險大幅提升的主因。

因此，薛曉晶表示，無論是久坐的辦公上班族，還是勞力型工作者，40歲後若曾規律運動卻停滯不前，建議維持以下7大「不退步指南」，有助維持心血管健康：

設定「不退步底線」：每週至少3天、每次20分鐘快走，微喘但仍能說話的中強度。

下班先動再回家：提早一站下車，或把車子停遠5分鐘，讓運動成為回家的必做之事。

化整為零運動法：早上15分＋晚上15分算完成；若沒時間，每餐飯後快走10分鐘也可以。

辦公族久坐警報：每30-45分鐘起身活動2分鐘，每天喝足3000C.C.的水，如裝水、上廁所、走動一下均可。

勞力工作者補強：每週2次10-15分鐘肌力訓練（深蹲、划船、核心），平衡勞動型態。

週末來點挑戰：安排爬坡、健走步道或騎車30-40分鐘，讓心肺動起來。

避免停擺關鍵：將運動寫進行事曆，如固定週二、四、六，視同重要會議不缺席。

薛曉晶提醒，別讓忙碌成為健康的藉口，不妨現在開始行動，也為你的心血管健康投資。

