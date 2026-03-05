健康網》睡覺不關燈暗藏危機 研究警：心臟病風險增5成

有些民眾夜間睡覺不一定關燈。研究顯示，睡覺不關燈，心臟病風險最高增加5成；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自freepik）

〔健康頻道／綜合報導〕每個人的睡眠習慣不同，有些民眾夜間睡覺不一定會關燈。恆新復健科診所醫師王思恒指出，2025年一項英國研究發現夜間光線越亮，心衰竭、心肌梗塞等風險明顯增加。睡覺不關燈，心臟病風險最高增加5成。然而，他也強調，如果民眾是需要夜燈防跌倒的長輩，安全仍是優先考量。

王思恒於臉書專頁「一分鐘健身教室」發文分享，路燈透過窗簾的光、電視的待機燈、手機螢幕的微光、浴室留的小夜燈。這些看起來無害的光源，可能正在悄悄影響你的心血管健康。

請繼續往下閱讀...

王思恒表示，2025年發表在《JAMA Network Open》的一篇大型前瞻性研究，分析英國生物資料庫中近9萬人的資料。研究者讓參與者在手腕上配戴光感測器一週，記錄他們每天白天和夜間實際接觸到多少光線，用儀器實際測量受試者暴露在多少光線下，總共累積了約1,300 萬小時的光照資料。這項研究追蹤長達9.5年，看誰後來得了心血管疾病。

夜間接觸的光線越多，風險就越高。研究者把人依照夜間光照量分成4組，從最暗到最亮，然後比較各組得到5種心血管疾病的風險：冠狀動脈疾病、心肌梗塞、心衰竭、心房顫動、中風。研究結果顯示，與夜間最暗的那群人相比，夜間最亮的那群人心衰竭風險增加56%、心肌梗塞風險增加47%、冠狀動脈疾病風險增加32%、心房顫動風險增加32%、中風風險增加28%。

王思恒補充，雖然這項研究不等於因果關係，但結合過去晝夜節律研究的證據，合理控制睡眠環境的光線是值得嘗試的做法。因此，遮光窗簾、關掉不必要的電子設備、避免強光直射等，都是維護健康的簡單起點。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法