健康 > 名人健康事

經典賽開打辭世》林將曾出現血便 醫揭7大警訊很多人都忽略

2026/03/07 20:26

棒球人林將大腸癌末辭世。台北市衛生局呼籲，符合公費資格民眾，建議即早進行糞便有無潛血反應檢查，以及早揪出癌症病灶。（取自林將臉書）

〔健康頻道／綜合報導〕前中華職棒聯盟秘書長、前中華成棒隊領隊林將（巴俗）在世界棒球經典賽開打當天於花蓮辭世，他罹患大腸癌復發轉移至肝臟。根據台北市衛生局衛教資料指出，大部分的大腸瘜肉沒有症狀，偶爾會出現出血、排便習慣改變、腹痛等非特異性症狀，因此常常忽略。

林將在臉書上提及，去（2025）年8月間又發生血便，當時他的心情很複雜，直覺是「復發」又達觀的想可能是「痔瘡」，卻沒想到這次復發已轉移至肝臟。

北市衛生局指出，結腸與直腸是消化系統的一部份，它能吸收食物中的營養分及貯存廢物直到移除至身體 外。結腸和直腸形成一條長且有力的管子，稱為大腸。結腸是指大腸的前6英呎（1.82公尺）部分，而直腸則是末段8-10英吋（20.32-25.4公分）部分。

根據統計，早期的大腸癌如果妥善治療，存活率高達90％以上。篩檢政策依據我國實證資料，每2年進行1次糞便潛血篩檢約可下降35％的大腸癌死亡率。45-74歲民眾可享有每2年1次免費「糞便潛血檢查」，若是具有家族史（二等親內，如父母、子女、兄弟姊妹曾患大腸癌者）40-44歲者也可以公費篩檢。一旦糞便有潛血反應，即可接受大腸鏡檢查確診，無法做大腸鏡檢查時，可用鋇劑攝影+乙結腸鏡檢查。

近年來國人飲食習慣日益西化，油脂的攝取量增加、食物中纖維的攝取量減少，大腸癌 患者數目持續增加，且有年輕化趨勢。醫師建議，潰瘍性結腸炎及克隆氏疾病患者與年齡在50歲以上、曾經罹患大腸癌、有家族性瘜肉症、大腸癌家族史病史、飲食型態屬高脂肪（尤其脂肪來源多屬動物性脂肪者）、缺乏運動、體重過重、飲酒過量與抽菸等族群，都屬於罹患大腸癌的高危險群，要特別關心大腸的健康狀態。大腸癌早期症狀有7項：

1.大腸癌初期多無症狀，最常見的狀況為排便習慣改變，可能產生腹瀉、便秘、或是有大便無法排解乾淨的感覺。

2.大便內有血（呈鮮紅色或暗紅色）。

3.大便形狀較以前細窄。

4.腹部感覺不適（經常的脹氣痛、鼓脹、腹脹或痙攣）。

5.不明原因的體重減輕。

6.持續的疲倦感。

7.嘔吐。

