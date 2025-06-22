外科醫師人力荒！林芳郁教授基金會成立 盼助培養外科新血

林芳郁院長與林靜芸醫師。（林芳郁教授醫學教育衛生基金會提供）

〔記者林志怡／台北報導〕近期急重症科別醫師也陸續離開醫療職場，且願意投入外科等重症科系的醫師也逐漸減少。心臟外科權威林芳郁的妻子、整形外科醫師林靜芸為實現丈夫協助台大醫院外科醫師出國進修的心願，今日宣佈成立「林芳郁教授醫學教育衛生基金會」，衛福部長邱泰源、健保署長石崇良、台大醫院院長吳明賢、北榮院長陳威明、亞東醫院院長邱冠明等均出席，並表達對林芳郁的感謝。

「林教授性格細心，外圓內方，他對所有病人，不論從哪來，他的照顧都是無微不至」，台大醫院心臟血管外科主任虞希禹說，他有幸在林芳郁最輝煌時加入心臟外科團隊，林芳郁在開心手術前一定細細對病患解釋，握著病人的手、給病人信心。

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虞希禹說，手術的漫長過程中，林芳郁一定一針一針慢慢地縫，在高壓的手術過程中，還能用幽默、風趣的方法對學生解說，並引導大家思考，術後也會親自送病人到加護病房，開很細的醫囑、親自幫病人蓋被子，在病人耳邊說：「某某某，手術成功，你一定能很快的恢復」。

此外，虞希禹提到，當時他們問林芳郁，病人還在麻醉中，說這些真的有用嗎？林芳郁冷冷回過來說，「你不知道，你怎麼知道病人沒聽到？」

虞兮禹說，林芳郁輕聲細語地在病人旁邊，用他最權威、最溫柔的聲音鼓勵病人，是他學到的重要一課，在外科如今相對人力不足、青黃不接的時候，基金會的成立讓外科醫師記住林P的堅持、奮鬥與對自己的嚴謹，以及台大醫院第一位外科出身的院長，對心臟外科無盡的愛。

「我很幸運看過林院長輝煌的上升段，也很幸運陪著他退休」，邱冠明說，從學生時期、選擇心臟外科，林芳郁對他有獨一份的特殊性，他看著林芳郁為了保護公平性、為了幫年輕人爭取機會，不惜開會發脾氣、拍桌子，如今能夠成立基金會，「謝謝林芳郁教授不忘初心，以及師母的策動。」

吳明賢則提到，林芳郁最喜歡被稱呼為「林醫師」，是台大醫院當代的傳奇，他不只是傑出的心臟外科醫師，也是好老師，作為主管，在衛生署、3大醫學中心院長任內，都建立非常好的治理模式，可謂今之古人、文藝復興，無疑是一位為國為民的醫者。

此外，陳威明說，他對於林芳郁的貢獻心存感恩，開刀不是機器人能取代的，未來一定要培養更多外科醫師，他也會用所有方法把外科醫師留下來，並讓各科系的醫師都覺得被尊重、願意投入重症照護。

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