內生性幹細胞療法 助腦中風患者重建生活自主

盧炳昇醫師說明，因血管阻塞受損的腦細胞，可透過內生性幹細胞療法，提升自我修復力。（聯新國際醫院提供）

〔記者黃政嘉／桃園報導〕1名曾因急性腦中風就醫急診的患者，過去雖透過取栓手術搶通血管，術後仍留下右側肢體無力的後遺症，穿衣、行走都需家屬協助，經轉介聯新國際醫院，導入自費的內生性幹細胞輔助療法，歷經1期6次約半年時間，患者從需要家屬攙扶進步到能自主行走，生活品質明顯改善。

聯新國際醫院功能與再生醫學中心醫師盧炳昇說明，這種療法最大特色是「不需體外培養」，內生性幹細胞療法是透過注射顆粒性白血球增生素（G-CSF）喚醒體內既有的周邊血幹細胞，讓這些「沉睡的修理工」透過血液流向受損組織如腦部、神經系統、心臟，啟動人體自我修復功能，將人體自我修復能力提升3至5倍，修復神經與血管結構，強化康復進程，因此成為輔助常規治療的方案之一。

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盧炳昇也提醒，由於內生性幹細胞療法主要是「強化自我修復」，並非人人適用，患者在進行前須經完整評估，包括身體狀態、療程前及認知評估，他強調再生醫學的價值，在於補足現行醫療在神經與軟骨退化等方面的限制，透過活化身體內的修復機制，讓神經與組織細胞有機會重新生長。

盧炳昇強調，內生性幹細胞輔助療法屬輔助療法，患者仍應配合醫囑，持續接受復健與藥物治療，結合整合性的康復計畫，邁向重返生活步調的目標。

院方指出，內生性幹細胞輔助療法療程1期6次，每月1次，費用1.5萬元，6次之後，需休息半年，才能再次進行療法。

盧炳昇醫師為患者進行內生性幹細胞療程，施打顆粒性白血球增生素。（聯新國際醫院提供）

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