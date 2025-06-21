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健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》早餐4飲品你選誰？ 營養師：活動量大挑「它」

2025/06/21 06:31

營養師分享，早上活動量大、需要快速獲得飽足感者，可以選擇米漿；示意圖。（圖取自freepik）

營養師分享，早上活動量大、需要快速獲得飽足感者，可以選擇米漿；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕早餐喝什麼，營養大不同！營養師吳映澄在臉書專頁「吳映澄 營養師」發文分享早餐4大常見搭配飲品：豆漿、米漿、牛奶及燕麥奶；其中，想補鈣可以喝牛奶、活動量大或需要快速獲得飽足感，可以選擇米漿。

早餐想補鈣 牛奶勝過豆漿

●豆漿：豆魚蛋肉類，主要成分為蛋白質；是植物性高生物價蛋白質，含天然的大豆異黃酮與卵磷脂。不過，豆漿本身的鈣含量並不高，想補鈣要從其他食材加強攝取。

●米漿：全穀雜糧類，主要成分是碳水化合物；可快速提供能量，適合活動量大的族群。但市售米漿通常偏甜，建議選擇低糖款或純米成分，可降低熱量與糖份攝取。

●牛奶：乳品類，主要成分為蛋白質和鈣質；不只能提供高生物價蛋白質，也是重要的鈣質來源。每天飲用1杯牛奶（240毫升），約可提供250毫克的鈣質。市面上也有高鈣、高蛋白的配方，1瓶就含20克蛋白質和710毫克鈣質。

●燕麥奶：全穀雜糧類，主要成分為碳水化合物；含有燕麥特有的β-葡聚醣和水溶性膳食纖維，部分品牌也會額外添加營養素提升整體營養價值。但要注意，燕麥奶並不能取代牛奶，建議搭配蛋白質食物，營養更均衡。

吳映澄針對這4種飲品，整理出以下5個對應的不同營養素及功效，幫助民眾快速挑選：

●想補充蛋白質者：喝豆漿、牛奶。

●想補充鈣質者：喝牛奶。

●純素、乳糖不耐者：喝豆漿、米漿、燕麥奶。

●喜愛燕麥口感與營養素者：喝燕麥奶。

●活動量大、需要快速飽足感者：喝米漿。

另外，吳映澄也分享幾個早餐常見的陷阱選項，像是麵包、燒餅、油條、蘿蔔糕、蔥抓餅、鐵板麵等，這些食物大多是高醣、高油的「澱粉炸彈」，易造成血糖快速飆升後又劇烈下降（血糖震盪），會讓人感到疲倦、無力，甚至昏昏欲睡。

因此，她強調，早餐千萬要補充足夠的蛋白質，可搭配優質蛋白質飲品加1顆蛋，才不會一大早就精神不濟。

營養師指出，早餐千萬要補充足夠的蛋白質，才不會讓人感到疲倦，例如在餐中加1顆蛋；示意圖。（圖取自freepik）

營養師指出，早餐千萬要補充足夠的蛋白質，才不會讓人感到疲倦，例如在餐中加1顆蛋；示意圖。（圖取自freepik）

營養師吳映澄。（吳映澄提供）

營養師吳映澄。（吳映澄提供）

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