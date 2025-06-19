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無糖飲藏風險！ 北醫發現代糖吃多傷男性生育力
〔記者林惠琴／台北報導〕吃糖影響健康，代糖也恐傷「生機」！台北醫學大學最新研究發現，市面常見的無糖碳酸飲料、無糖乳製品可能含有的代糖「三氯蔗糖」，吃多了恐損害男性生育力，是全球首度有研究涵蓋細胞與動物實驗，全面解析三氯蔗糖對睪丸細胞與精子功能的潛在毒性機轉，已發表於國際環境醫學權威期刊《環境健康展望》（Environmental Health Perspectives）上。
北醫大保健營養學系主任夏詩閔表示，現代人為了控糖、減重，會使用「零熱量」的代糖如三氯蔗糖（sucralose），但研究團隊使用睪丸賽氏細胞株（Sertoli cells）與萊氏細胞株（Leydig cells）進行培養，發現三氯蔗糖會顯著降低細胞存活率，並產生大量活性氧（ROS），導致DNA損傷與粒線體功能下降，同時干擾細胞的「自噬流動性」，造成無法有效回收、代謝老化或受損的細胞器，影響細胞穩定性。
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夏詩閔指出，更關鍵的是，研究團隊發現三氯蔗糖會抑制睪丸中的甜味接收器T1R3表現。T1R3與男性荷爾蒙合成密切相關，表現下滑時連帶影響性腺激素，也就是性荷爾蒙如促黃體素LH、睪固酮的分泌，最終導致精子活力下降與形態異常。
在動物實驗中，夏詩閔說明，研究團隊連續2個月餵食大鼠相當於人類每日可接受攝取量（ADI）的三氯蔗糖，結果發現，大鼠的生殖系統包括精巢組織出現損傷、荷爾蒙失衡等情形，甚至比未攝取三氯蔗糖的大鼠精子死亡率增加約25%。
研究第一作者、博士後研究員蔣宜芬表示，這項研究顛覆代糖無害的傳統印象，提醒民眾須審慎考量「無糖」飲食背後的健康風險。三氯蔗糖廣泛應用於標榜低糖或無糖的加工食品及飲料，包括市面常見的無糖碳酸飲料、低糖果汁、口香糖、無糖乳製品、烘焙食品及部分代餐產品。
夏詩閔提醒，台灣成人這類蔗糖素的每日容許攝取量為每公斤5毫克，以60公斤成人計算，上限就是300毫克，建議民眾養成閱讀食品標籤的習慣，了解內含成分，並避免過度依賴代糖產品，優先選擇水果等原形食物的天然甜味來源，且增加蔬菜與全穀類攝取量，搭配規律運動與健康生活作息。此外，建議政府可將蔗糖素的環境難分解特性與食品健康風險，納入風險評估與管制政策之中。
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