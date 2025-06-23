健康網》喝對咖啡護腦助血糖代謝！ 醫列6點飲用建議

醫師表示，每日飲用約2杯左右咖啡（300-400mg咖啡因），超過大量飲用，可能反效果、更傷身；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕許多人習慣起床喝杯咖啡提神，但您知道喝多少、什麼時候喝最好嗎？台灣神經科臨床醫師暨腦科學博士鄭淳予表示，喝咖啡能護腦和調節代謝，因此整理6個科學實證的咖啡飲用建議，包括：適量每日約2杯左右、早晨優先、睡前8小時避免飲用、儘量選擇手沖黑咖啡、先睡好再喝，並根據自身體質調整飲用量，一起聰明喝、健康喝！

咖啡中的綠原酸 大腦天然守護者

鄭淳予在臉書專頁「鄭淳予醫師。腦神經科學博士」發文指出，科學研究發現，每天喝對咖啡，不只提神，還能保護大腦和血糖代謝。其中咖啡中的綠原酸（Chlorogenic acid），能減輕神經細胞的氧化損傷與發炎反應，是大腦的天然守護者。

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1篇​2025年4月發表在《Nutrients》的大型研究，分析了約7000名成年人，發現每天2杯黑咖啡，女性胰島素阻抗升高的機率降低27%，不只如此，也能改善葡萄糖代謝，血糖更穩定。此外，研究亦發現，飲用黑咖啡，胰島素阻抗與葡萄糖代謝優於加糖或奶精者。以往研究發現「大腦胰島素阻抗」可能是阿茲海默症機制之一，胰島素功能若穩定，等於替大腦多加一道防護罩。

​另1篇2024年《Nutrition Reviews》統合分析33項研究（含近39萬人）顯示，每日約2杯咖啡可延緩認知衰退，使阿茲海默症風險降低2成；每天1杯茶，也有助於降低認知障礙風險。

醫師提醒，睡眠不足時再用咖啡撐，反而加劇腦損傷，嚴重失眠者需避免飲用；情境照，圖中人物與本文無關。（圖取自Pexels）

6大咖啡飲用建議 記得適量喝、少糖奶

如何喝得剛剛好？鄭淳予整理出6個咖啡飲用實證建議：

●適量是關鍵：每日約2杯左右（300-400mg咖啡因），超過大量飲用，可能反效果、更傷身。

●早晨優先：研究發現中午以前飲用咖啡，心血管保護作用佳。

●睡前8小時避免飲用：下午2點後就不要再喝，才不會影響睡眠。

●儘量選擇手沖黑咖啡：避免添加糖或奶精＝高糖、高脂的花式咖啡（如加糖漿），熱量高又傷腦。

●根據體質要調整：對咖啡因敏感、孕婦、哺乳、高血壓或心臟病者需減量甚至避免。

●先睡好再喝：睡眠不足時再用咖啡撐，反而加劇腦損傷，嚴重失眠者需避免飲用。

​鄭淳予總結，下次聞到咖啡香，記得4件事：「量要剛好、時間要早、糖奶要少、睡眠別少」，讓咖啡在日常裡，既療癒味蕾，也默默守護我們的大腦健康。

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