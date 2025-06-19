健康網》夜間磨牙不只牙齒磨損 醫：小心變國字臉

夜間磨牙會使咬肌長期過度使用，不僅導致導致牙齒磨損，更會讓肌肉逐漸肥大，產生俗稱的「國字臉」；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕1名陳小姐日前至牙醫診所洗牙時，意外發現自己「夜間磨牙」情況嚴重，醫師建議她考慮施打肉毒桿菌素改善。淨妍醫美診所醫師栢添瀧指出，夜間磨牙（Bruxism）會使咬肌長期過度使用，不僅導致導致牙齒磨損，更會讓肌肉逐漸肥大，進而讓下顎線條變寬、變方，產生俗稱的「國字臉」，這在女性族群中尤為令人困擾。

栢添瀧表示，咀嚼肌是人類最強的肌肉。1986年福羅里達州的Richard Hofmann在2秒內釋放了442公斤的咬合力，此咬合力媲美獅子咬合力，並創造了金氏世界紀錄。然而強大的咀嚼肌若過度使用，也可能帶來副作用。

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咬肌過大不只臉變方 恐引肩頸痠痛、頭痛

栢添瀧指出，咀嚼肌肥大除了影響外觀之外，還可能連帶影響其他肌肉及系統功能。當咀嚼肌過度活躍，胸鎖乳突肌、斜方肌等頸部肌肉會代償性緊繃，進而引發肩頸不適。同時，也可能牽連顳肌，引起顳顎關節疼痛與頭痛。肌肉緊繃還可能壓迫臉部的血液與淋巴循環，導致浮腫、水腫或僵硬感。

打肉毒也能舒緩咬肌緊繃、修飾臉型

面對上述問題，栢添瀧建議以肉毒桿菌素放鬆咬肌，讓肌肉體積逐漸縮小，不僅緩解不適，也能修飾臉部線條。

打肉毒會加速老化？ 醫師破解迷思

儘管肉毒桿菌素在臨床上廣泛用於包括動態皺紋修飾、小腿或斜方肌線條改善，以及膚質提升等醫學美容項目，但許多初次接觸醫美的民眾仍存在疑慮：「停止施打後，是否會老得更快？」

對此，栢添瀧強調，這是一種常見但錯誤的觀念。事實上，肉毒桿菌素的作用是暫時放鬆目標肌肉，若停止施打，肌肉會逐漸恢復原狀，並不會造成生理上的老化加速。只是民眾因習慣了肉毒後所帶來的平滑肌膚與精緻輪廓，恢復自然狀態後，可能產生「變老」的主觀錯覺。實際上，目前並無科學證據顯示肉毒會造成細胞老化或肌膚鬆弛，僅是效果不再延續所帶來的主觀感受。

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