災難來時不能只靠熱血！ 專家建議納「災難學分」強化基層救命力

北榮胸腔科技加護病房主任、重症醫學會理事楊光耀在公聽會上指出，現行訓練多半靠個人意願，建議將「重大災難訓練」納入醫事人員換證制度，強化第一線醫護應變能力。（翻攝自國會頻道）

〔記者邱芷柔／台北報導〕台海局勢緊張、地震颱風頻繁，台灣處於全球少數高風險區域之一；一旦戰爭或複合式災難發生，醫療體系是否能撐得住？立法院社會福利及衛生環境委員會今（19日）舉辦「台灣韌性醫藥整備計畫」公聽會，專家直言，「訓練不能只靠熱血」，災難應變應成為醫護基本配備，建議將「重大災難訓練」納入醫事人員換證機制，強化第一線醫護應變能力。

「台灣的情境不輸以色列！」台北榮總胸腔科技加護病房主任、重症醫學會理事陽光耀在公聽會上指出，現行訓練多半靠個人意願，規模嚴重不足，去年學會訓練約300位種子教師，遠遠無法涵蓋全台5萬多名醫師與18萬名護理人員。他建議將「重大災難訓練」納入醫事人員換證制度，由地方衛生單位定期辦理課程，並整合基層診所、民間醫院納入民防體系，「不能總靠消防局單打獨鬥。」

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陽光耀舉例，非外科醫師對止血處置不熟，護理師與醫檢師等職類更需跨越訓練門檻，現行醫事人員換證須修習倫理、兩性、感控等學分，未來可研議納入「重大災難」訓練學分，他台灣面對的風險不輸以色列，全國數十萬名醫療人員都應具備基本災難應變能力。

林口長庚外傷急症外科主治醫師鄭啟桐也提到，台灣面對重大外傷實戰經驗不足，目前全台6000多名外科醫師中，具備外傷專長者僅300、400人，且區域醫院往往仰賴轉診，目前外科醫學會已設計教材、VR訓練模擬與備援手術室計畫，盼強化前線應變能力。

急診醫學會理事許建清補充，災難時現場往往資源不足、支援延遲，因此必須訓練所有人具備最基本的現場判斷與處置能力。學會已完成初步災難醫療指引，下一步將持續優化訓練內容、強化跨專業合作。

台北醫學大學副校長洪冠予表示，人口老化、勞動力減少與壽命延長將對醫療體系帶來長期挑戰，北醫承接「韌性醫療計畫管理中心」，目標是讓醫事人員在突發事件中具備基本應變能力。他也指出，醫療教育應重新設計、轉化既有知識，用新方法培育新人才，並強調醫院不應是孤島，應與社區連結，提升全民醫療與風險意識，打造具韌性的醫療體系。

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