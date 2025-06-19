骨盆底肌多元復健 大幅改善婦女漏尿問題

台中慈濟醫院復健醫學部醫師林智佳訓練患者下肢肌力與核心肌群，能幫助骨盆底肌穩定，改善漏尿。（慈濟提供）

〔記者歐素美／台中報導〕50多歲的張姓婦人，20多歲自然生產後即出現大笑時會漏尿的情形，不以為意，隨著年齡增長，走路和咳嗽時常感覺下體有異物，而且還會漏尿，經台中慈濟醫院復健醫學部醫師林智佳透過腹部超音波篩檢，並對「骨盆底肌」實施多元復健1個月，大幅改善其漏尿問題。林智佳表示，婦女應重視骨盆底肌的控制和放鬆，與下肢肌力一併強化，搭配正確呼吸和生活習慣，就能改善漏尿與骨盆不適，穩定身體平衡。

張姓婦人自然生產後，曾發生大笑時漏尿的情形，自以為是產後現象並未多注意，隨著年齡增長，漏尿頻率增加，最近愈發嚴重，而不得不至台中慈濟醫院就醫。

請繼續往下閱讀...

醫師林智佳透過超音波篩檢骨盆底肌健康情形。（慈濟提供）

台中慈濟醫院復健醫學部醫師林智佳透過腹部超音波，初步評估張婦骨盆底肌收縮力不足，無法有效支撐膀胱，導致膀胱脫垂發生漏尿、有下墜感。進一步內診並發現其骨盆底肌無力之外，也有部份過度緊繃，骨盆底明顯有功能障礙。

林智佳因此安排張婦進行多元復健，包括行為介入調整排尿習慣、衛教放鬆骨盆底肌、避免咖啡因或酒精等刺激性飲食、指導正確呼吸及核心肌群出力等方法，並針對其無法正確收縮、放鬆骨盆底肌做肌電訊號的生理回饋訓練，使用探頭電極置入陰道顯示骨盆底肌影像，將病人用力訊號視覺化，幫助練習控制骨盆底肌出力。

醫師林智佳幫助患者坐在毛巾捲上覺察練習骨盆底肌發力。（慈濟提供）

此外，林智佳並藉由內診徒手治療，協助張婦放鬆骨盆底的肌筋膜，恢復肌肉協調與彈性。林智佳表示，強化骨盆底肌收縮力，也要有良好的彈性，搭配橫膈膜、腹肌等核心肌群協調，能改善漏尿與骨盆下墜的不適感，病人下肢肌力一併訓練，更可提升身體平衡與穩定度。

張婦經1個月的復健治療，漏尿情形大幅改善，生活品質提升，走路變得穩定不再害怕跌倒。林智佳強調，骨盆底肌功能與健康息息相關，不只孕期和產後需要關注，在中高齡階段，骨盆底肌是維持自主生活的關鍵。

林智佳說，復健門診可為想瞭解個人骨盆底肌狀況的男女病人做諮詢，透過超音波篩檢，病人可學習如何啟動骨盆底肌，有需要也可進一步個別化骨盆復健治療，許多骨盆相關的不舒適都能獲得改善，讓身體平衡、自在有力。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法