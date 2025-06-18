健康網》經期亂、情緒炸、睡不好？ 「壓力型月經失調」中醫給解方

醫師指出，當壓力大，情緒緊繃，容易肝氣鬱結，導致經期紊亂和經痛不適；圖為情境照，圖中人物與本文無關。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕月經該來的時候不來，好不容易來了，經血量卻變少。不僅如此，經前常覺得心情煩躁、易怒、不舒服，而在生理期期間和結束後，也常睡不好、覺得疲累。對此，翰鳴堂中醫診所醫師周宗翰指出，這種「壓力型月經失調」在30-45歲的女性中相當常見，尤其在長期熬夜、加班簡報、情緒緊繃時，月經就特別容易「失控」。

周宗翰在臉書「口鳥鳴大夫x周宗翰醫師」指出， 壓力會干擾肝氣疏泄，進而影響氣血運行與腎精功能。當「肝、脾、腎」三系統失衡，月經自然也會出現提早、延後、量少、經痛、失眠等狀況。

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肝脾腎失衡 對應穴位、舒緩方式這樣做

●情緒緊繃 → 肝氣鬱結 → 經期紊亂、經痛

症狀特徵：週期忽長忽短、經前乳房脹、易怒、腹痛。

調理方向：疏肝理氣＋活血調經。

常用藥材：百合、柴胡、白芍、香附。

穴位建議：太衝穴（足背第1、2趾間）可幫助放鬆情緒。

日常建議：壓力高峰時安排深呼吸練習、下班後散步半小時，幫助氣血回流。

太衝穴（足背第1、2趾間）可幫助放鬆情緒。（資料照）

●長期過勞 → 陰虛火旺 → 經期延後、經血偏少

症狀特徵：口乾舌燥、心煩失眠、經量少或滴滴答答拖很久。

調理方向：養陰潤燥＋清熱安神。

常用藥材：生地、麥冬、玉竹。

茶飲建議：枸杞菊花茶可滋陰降火，午後一杯效果佳。

穴位建議：照海穴（內踝尖下方）協助改善失眠與燥熱。

長期過勞者可以喝枸杞菊花茶滋陰降火，尤其午後一杯效果佳。（圖擷取自photoAC）

●熬夜爆肝 → 腎陽虛弱 → 內分泌失調

症狀特徵：腰痠、怕冷、小腹冷痛、經血稀淡無力感。

調理方向：溫補腎陽＋穩定荷爾蒙軸線。

常用藥材：附子、桂枝、巴戟天。

飲食建議：加班後可補充紅棗茶、黑芝麻糊、核桃糊等溫補食物。

穴位建議：三陰交穴（內踝上四橫指處）幫助調經補腎。

三陰交穴（內踝上四橫指處）可幫助調經補腎。（資料照）

生活保養3提醒

●睡前放手機，早點入眠

周宗翰表示，中醫認為「子時養肝腎」，晚上11點前入睡，對女性氣血修復非常重要。

●不靠冷飲續命

壓力大時容易上火，但喝冰飲會傷脾胃、寒凝血脈，反而讓經痛加重，改喝溫熱的花草茶或暖湯

●針灸調理2注意

不要空腹前來針灸，治療前1小時可進食少量食物；經期中是否針灸，要看體質與症狀，若是經期腹痛嚴重者可透過特定穴位紓緩，體虛、經量多者建議經後再進行調理。

周宗翰也提醒，針灸後不宜馬上洗澡或劇烈運動，建議靜養半小時。

中醫師提醒，不要空腹針灸，經期中是否針灸，要看體質與症狀；示意圖。（圖擷取自shutterstock）

4狀況快就醫

●工作壓力一大，月經亂七八糟

●經前情緒波動大、容易腹痛

●經血變少、睡眠變差

●荷爾蒙檢查正常但就是不舒服

周宗翰提醒，有上述4狀況時，別再硬撐了！中醫強調「天人合一」，只要調對體質、顧好氣血與作息，月經自然會穩定下來。

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