健康網》甜菜根水助降壓 學者：「這樣做」減少土味更清新

學者指出，甜菜根含有豐富的天然硝酸鹽，在人體內會轉化為一氧化氮，有助擴張血管、降低血壓，日常也可製作甜菜根水飲用；示意圖。（圖取自freepik）

紀麗君／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕原產於歐洲地中海一帶的甜菜根，短小且形似蘿蔔，富含多種維生素，也是近年來頗受歡迎的天然營養好食材之一。營養學者洪泰雄於臉書專頁指出，已有多篇國際研究支持甜菜根具有助擴張血管、降血壓等功效；日常製作甜菜根水想要減少土味，建議先泡冷水，煮滾後再以中小火烹煮一陣子，最後加入檸檬片或薑片，風味更清新。

洪泰雄分享，甜菜根含有豐富的天然硝酸鹽（nitrate），在人體內會轉化為一氧化氮，有助於擴張血管、降低血壓，且已有多篇國際研究支持此論點。此外，也有網友表示，自己煮甜菜根水喝，感覺血壓也變穩定。

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去除土味3秘訣：冷泡+水煮+檸檬片

至於如何才能製作好喝順口的甜菜根水？洪泰雄進一步提出自製甜菜根水3技巧，有助減少甜菜根的土味：

1.將甜菜根切成薄片或小塊，先浸泡冷水10分鐘。

2.接著用熱水煮滾後，再以中小火約煮20分鐘。

3.最後可加入檸檬片或薑片，口感風味更清新。

另，農糧署曾提及，甜菜根的球根裡，含有茄紅素、花青素、維生素A、C、B1、B2與碘、鎂、葉酸等營養素，而且鐵質及維生素B12含量高，因此是天然又營養的食材之一。除了入菜食用外，也能運用其天然色素，做為草木染布的染劑，或是利用其糖分，做為製糖的原料。

富含鐵質、葉酸、維生素C助補血

此外，洪泰雄也曾發文分享，紅色蔬菜具有3大營養類型，除了紅甜椒、紅心地瓜、紅鳳菜這類對抗老化、保護細胞的「抗氧型」蔬菜；紅蘿蔔、紅椒、紅鳳菜等「護眼型」蔬菜外；另一種即是強化造血、改善氣色的「補鐵型」蔬菜，包括：紅莧菜、甜菜根、紫高麗菜等均屬之。補鐵型蔬菜因植物性鐵含量較高，有助於貧血改善與補血功能，加上通常也富含葉酸與維生素C，有助鐵吸收，尤其適合女性、素食者以及經常覺得疲倦者攝取。

洪泰雄特別提醒，甜菜根糖份不低，本身患有糖尿病者，須留意攝取份量。

學者說，製作甜菜根水想要減少土味，記得先泡冷水，最後可加入檸檬片或薑片；並提醒甜菜根糖份不低，糖尿病患者須留意攝取量；示意圖。（圖取自freepik）

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