健康網》南韓女星DJ SODA嚴重掉髮 食藥署提染髮5步驟

南韓知名電音DJ SODA被喻為「漫畫裡走出來的人物」。（翻攝自臉書）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕南韓女星DJ SODA為粉絲的女神，其刷盤技術更令粉絲折服；加上不時來台演出，在台也有不少支持者。然在17日她發文透露，自己在髮廊竟遇上嚴峻失誤，導致嚴重掉髮，頭頂上禿了好幾塊，不得不剃光頭。她以自己的慘痛經驗直呼，漂髮要找技術成熟專家。

DJ SODA於17日在FB直呼「髮廊毀了我的頭髮。」日前她到常去的髮廊染髮，卻在染完後洗頭時，發現掉了大量長髮，才發現髮廊在漂髮時疑似因為失誤，漂白水接觸頭皮，釀成這樣的意外。最後只好剃光掉髮區域的頭髮。

請繼續往下閱讀...

DJ SODA在臉書談到自己嚴重掉髮，洗頭時雙手全是落髮。（翻攝自臉書）

食藥署表示，頭皮是毛囊最多、最密集的部位，染髮劑的成分可能透過毛囊進入人體，不當使用染髮劑則可能出現如紅斑、搔癢、水泡、皮膚潰爛等症狀，為使消費者注意染髮產品選購及使用安全。

食藥署表示，為了保護頭皮與秀髮，染髮前謹記5步：首先要「染前選」購買染髮劑時要選購有許可證字號及完整標示的染髮產品，特別要看清楚產品外包裝是否有衛生福利部核准之含藥化粧品許可證字號，如衛部（署）粧製字第○○○○○○號、衛部（署）粧輸字第○○○○○○號及衛部（署）粧陸輸字第○○○○○○號；而使用前要確認「髮健康」，留意頭髮周圍的皮膚及頭皮是否健康，有傷口時千萬不要染髮。

並且「要看明」看清楚染髮產品標示之使用方法及注意事項後，才能「安全染」，特別提醒您要以塗抹方式正確安全使用染髮劑，並避免接觸頭皮，不可以用洗髮搓揉方式進行染髮；最後要「全注意」全心注意染後皮膚狀況，每次染髮必須間隔三個月以上。

食藥署提醒，衛生福利部未核准洗髮兼染髮之產品，坊間的泡泡染也是染髮劑的一種，使用時應看清楚使用方法正確使用，不得將泡泡染當洗髮精天天使用。而可能懷孕或確知已懷孕婦女更不建議染髮，以避免不可預知的風險。

染髮時要依使用方法調配染髮劑比例、染髮劑塗抹時不要太接近頭皮、避免染髮劑流入眼睛、切勿將染髮劑使用於染眉毛、睫毛、鬍子等部位，並於染髮前進行皮膚過敏性測試，48小時後無任何異常現象發生，才可以進行染髮。冷燙頭髮後也不要立即進行染髮，以減少頭皮負擔。

DJ SODA曾受邀為樂天桃猿開球。（記者塗建榮攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法