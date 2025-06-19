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健康網》「它」是高顏值寶藏食材！ 學者：抗氧、補鐵又護眼

2025/06/19 06:31

學者指出，紅色食物具不同功能性的營養價值，如抗氧化的紅心地瓜、補鐵的紅莧菜、護眼的紅蘿蔔等。（資料照）

學者指出，紅色食物具不同功能性的營養價值，如抗氧化的紅心地瓜、補鐵的紅莧菜、護眼的紅蘿蔔等。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕很多人認為綠色蔬菜最健康，但您知道紅色食物是餐桌上經常被忽略的營養寶藏嗎？營養學者洪泰雄指出，紅色不只讓菜色看起來美、拍起來漂亮，背後還藏著不同功能性的營養價值，如抗氧化的紅甜椒、紅心地瓜；補鐵的紅莧菜、甜菜根；護眼的紅蘿蔔、紅椒。

洪泰雄在臉書專頁發文分享，吃紅色食物不只為了顏色亮、外型美觀，而是為了「選對營養功能」，他將其分成以下3大營養類型，方便民眾挑選適合自己的食材：

抗氧型：對抗老化、保護細胞

代表食材有紅甜椒、紅心地瓜、紅鳳菜，富含茄紅素、β-胡蘿蔔素、花青素及維生素C，有助於清除體內自由基，降低發炎與氧化壓力。適合工作壓力大、經常熬夜、注重皮膚與抗老保養者補充。

補鐵型：強化造血、改善氣色

代表食材有紅莧菜、甜菜根及紫高麗菜，植物性鐵質含量較高，有助於改善貧血，加強補血功能，通常也富含葉酸與維生素C，幫助鐵吸收。適合女性、素食者、常覺得疲倦者補充。

學者分享，甜菜根富含葉酸與維生素C，能幫助鐵吸收，適合女性、素食、易感疲勞者補充。（資料照）

學者分享，甜菜根富含葉酸與維生素C，能幫助鐵吸收，適合女性、素食、易感疲勞者補充。（資料照）

護眼型：保護視力、降低眼睛疲勞

代表食材有紅蘿蔔、紅椒、紅鳳菜，含有豐富β-胡蘿蔔素、葉黃素與玉米黃素，有助於維護視網膜與黃斑部健康。適合長時間看螢幕、孩童成長期、銀髮族補充。

洪泰雄建議，每週挑1-2種紅色蔬菜入菜，以炒菜、煮湯、烤箱料理皆可，簡單變化一下，紅色就能成為餐盤中的亮點，更能幫助身體從裡到外都紅潤健康。

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