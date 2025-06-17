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健康 > 男女老幼 > 婦兒親子

基隆語言治療中心今揭牌 經醫評估可提供免費治療服務

2025/06/17 16:05

 

「基隆市語言治療中心」今天揭牌，語言治療中心設置於中正區衛生所，提供幼童在等候治療過程前，啟動「先行介入」措施，不要錯過黃金治療期。圖中孩童並非接受語言治療的幼童。（圖為基隆市政府提供）

「基隆市語言治療中心」今天揭牌，語言治療中心設置於中正區衛生所，提供幼童在等候治療過程前，啟動「先行介入」措施，不要錯過黃金治療期。圖中孩童並非接受語言治療的幼童。（圖為基隆市政府提供）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市長謝國樑、立法委員林沛祥今天（17日）共同主持「基隆市語言治療中心」揭牌儀式，語言治療中心設置於中正區衛生所，提供幼童在等候治療過程前，啟動「先行介入」措施，讓幼童能有免費語言治療服務，盼讓有語言治療需求的幼童，把握治療黃金期內，獲得即時專業協助。

謝國樑表示，他有過陪伴孩子經歷學習緩慢的歷程，深知家長在等待專業資源協助時的焦慮與無助。成立語言治療中心，就是希望能提供及時專業的介入，在等待醫療資源的空窗期中，也不錯失療育的黃金期。

基隆市語言治療中心今天揭牌，國民黨立委林沛祥（圖依序由左至右）、基隆市長謝國樑、基隆市衛生局長張賢政、基隆市議員張顥瀚到場主持揭牌。（圖為基隆市政府提供）

基隆市語言治療中心今天揭牌，國民黨立委林沛祥（圖依序由左至右）、基隆市長謝國樑、基隆市衛生局長張賢政、基隆市議員張顥瀚到場主持揭牌。（圖為基隆市政府提供）

林沛祥表示，語言發展關乎孩子整體心理與社會互動發展，若未及早處理，恐對自信與情緒造成影響；他指出，在少子化時代，更應善用公部門力量減輕家庭負擔，未來將持續協助市府爭取中央資源，打造更完善的兒童療育網絡。

基市衛生局長張賢政指出，有家長反映等待語言治療資源動輒數月，對家長與孩子而言都是沉重壓力。市府因此啟動「先行介入」措施，指派專業語言治療師進駐，優先協助尚在醫療等待期的孩子，透過早期療育降低長期障礙風險。

他補充，孩童設籍基隆市、經基隆市兒童發展聯合評估中心醫師評估有語言治療需求，且尚在醫療等待期的幼童，皆可憑診斷證明或綜合報告書申請進入該中心，審查通過者將儘速安排專業治療時段。

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