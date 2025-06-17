高雄首創到點式免費農民職病健檢 今年先5場估千位農民受惠

高雄市首創到點式免費農民職病健檢。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市首創到點式免費農民職病健檢！農業局攜手小港醫院為農民量身訂作職業傷病健檢，首場深入美濃區吸引200人健檢，後續將前進燕巢等4區，擴大800名農民受惠。

農業局有感農民常年在外從事高強度勞動工作，風險多、負擔重，卻時常因為地處偏鄉或輕忽病痛習慣忍耐，導致健康問題被延誤，今年與小港醫院合作，開辦農民職業傷病健康檢查，以實際行動走進農村、深入社區，主動關懷農民身體健康。

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農業局今年將推出5場次，量身訂作農民職業傷病健康檢查，由美濃區打頭陣，總計農民200人參與，後續將前進燕巢、阿蓮、內門、大寮等區，將有800名農民受惠，讓照護更貼近農民生活。

高雄市立小港醫院院長洪志興表示，醫院長期關注農民健康議題，發現許多農民因未能定期檢查，常錯失疾病早期發現與治療黃金時間，尤其美濃區是高雄農業重鎮，盛產水稻、白玉蘿蔔、番茄與水蓮等作物，農民需要長時間戶外勞動、彎腰負重與精細手部操作，造成農民體力、肌耐力與健康負擔極高。

尤其台灣氣候高溫濕熱，高雄夏季動輒突破35度，對於農民長時間戶外工作，熱傷害不只是炎熱難耐，更可能威脅生命安全，農業局為了改善農民情況，健檢項目特別針對農業常見職業病與潛在風險設計，包括熟齡常見健康問題、熱危害、肌肉骨骼疾病篩檢、農業安全、口腔機能篩檢、握力評估與相關衛教。

農業局也強化農民健康意識培育，透過小港醫院針對熱傷害（衰竭）預防及農藥危害衛教宣導、職業安全講座與現場互動，讓農民建立自我健康管理能力，未來持續優化農民健康照護模式。

美濃蔬菜產銷班蕭班長指出，在地深耕多年，難得能有健檢團隊走入農村關心農民健康，提供免費健康檢查服務，平時因農務繁忙，加上路途遙遠，難以安排時間到醫院檢查，這次能在家鄉就近接受健檢，不僅節省舟車勞頓之苦，也能及早了解自身健康狀況，真是非常難得的事。

農業局姚志旺局長表示，農民是這塊土地最堅強的力量，常年默默辛勤耕耘，為民眾提供每日所需糧食，卻也因農務繁忙、醫療資源不便，長期忽略自身健康，市府今年首創到點式免費農民健檢，只要設籍於美濃、燕巢、阿蓮、內門或大寮區農民，年滿40歲且現有農保身分或農會會員者，可至農會登記報名參加。

高雄市首創到點式免費農民職病健檢。（記者陳文嬋攝）

高雄市首創到點式免費農民職病健檢。（記者陳文嬋攝）

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