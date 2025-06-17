自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 新聞現時批 > 醫政健保

高雄首創到點式免費農民職病健檢 今年先5場估千位農民受惠

2025/06/17 15:43

高雄市首創到點式免費農民職病健檢。（記者陳文嬋攝）

高雄市首創到點式免費農民職病健檢。（記者陳文嬋攝）

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄市首創到點式免費農民職病健檢！農業局攜手小港醫院為農民量身訂作職業傷病健檢，首場深入美濃區吸引200人健檢，後續將前進燕巢等4區，擴大800名農民受惠。

農業局有感農民常年在外從事高強度勞動工作，風險多、負擔重，卻時常因為地處偏鄉或輕忽病痛習慣忍耐，導致健康問題被延誤，今年與小港醫院合作，開辦農民職業傷病健康檢查，以實際行動走進農村、深入社區，主動關懷農民身體健康。

農業局今年將推出5場次，量身訂作農民職業傷病健康檢查，由美濃區打頭陣，總計農民200人參與，後續將前進燕巢、阿蓮、內門、大寮等區，將有800名農民受惠，讓照護更貼近農民生活。

高雄市立小港醫院院長洪志興表示，醫院長期關注農民健康議題，發現許多農民因未能定期檢查，常錯失疾病早期發現與治療黃金時間，尤其美濃區是高雄農業重鎮，盛產水稻、白玉蘿蔔、番茄與水蓮等作物，農民需要長時間戶外勞動、彎腰負重與精細手部操作，造成農民體力、肌耐力與健康負擔極高。

尤其台灣氣候高溫濕熱，高雄夏季動輒突破35度，對於農民長時間戶外工作，熱傷害不只是炎熱難耐，更可能威脅生命安全，農業局為了改善農民情況，健檢項目特別針對農業常見職業病與潛在風險設計，包括熟齡常見健康問題、熱危害、肌肉骨骼疾病篩檢、農業安全、口腔機能篩檢、握力評估與相關衛教。

農業局也強化農民健康意識培育，透過小港醫院針對熱傷害（衰竭）預防及農藥危害衛教宣導、職業安全講座與現場互動，讓農民建立自我健康管理能力，未來持續優化農民健康照護模式。

美濃蔬菜產銷班蕭班長指出，在地深耕多年，難得能有健檢團隊走入農村關心農民健康，提供免費健康檢查服務，平時因農務繁忙，加上路途遙遠，難以安排時間到醫院檢查，這次能在家鄉就近接受健檢，不僅節省舟車勞頓之苦，也能及早了解自身健康狀況，真是非常難得的事。

農業局姚志旺局長表示，農民是這塊土地最堅強的力量，常年默默辛勤耕耘，為民眾提供每日所需糧食，卻也因農務繁忙、醫療資源不便，長期忽略自身健康，市府今年首創到點式免費農民健檢，只要設籍於美濃、燕巢、阿蓮、內門或大寮區農民，年滿40歲且現有農保身分或農會會員者，可至農會登記報名參加。

高雄市首創到點式免費農民職病健檢。（記者陳文嬋攝）

高雄市首創到點式免費農民職病健檢。（記者陳文嬋攝）

高雄市首創到點式免費農民職病健檢。（記者陳文嬋攝）

高雄市首創到點式免費農民職病健檢。（記者陳文嬋攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中