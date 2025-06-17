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健康 > 新聞現時批 > 食安毒物

驚！印緬進口綠豆農藥超標 北市衛局：3業者下架處分

2025/06/17 15:48

衛生局提醒業者，不符農藥殘留容許量標準規定者，違反食安法第15條規定，可依同法處新台幣6萬元以上，2億元以下罰鍰。（台北市衛生局提供）

衛生局提醒業者，不符農藥殘留容許量標準規定者，違反食安法第15條規定，可依同法處新台幣6萬元以上，2億元以下罰鍰。（台北市衛生局提供）

〔記者劉詠韻／台北報導〕台北市衛生局抽驗市售穀豆類產品，30件樣本中有3件綠豆檢出農藥殘留超標，不符規定；涉事產品分別來自印尼與緬甸，業者包括益豐商號、鈞發行與利民雜糧行。針對違規產品，衛生局已要求下架並依法開罰，相關業者已違反食安法第15條規定，可依同法處新台幣6萬元以上，2億元以下罰鍰。

衛生局表示，此次抽驗30件穀豆類產品，包括綠豆、芝麻、燕麥、黃豆、薏仁、紅豆、米、紅藜、蕎麥，依品項擇定檢驗項目包括農藥殘留、磷化氫、環氧乙烷、重金屬如鉛、鎘、汞、砷及黃麴毒素；檢驗結果為呂益豐商號（益豐商號）的毛綠豆、鈞發行的大油綠豆，以及利民雜糧行的毛綠豆不符「農藥殘留容許量標準」規定，該三種綠豆原產地分別為印尼、緬甸。

衛生局說明，已令販售地點業者立即下架不符規定產品，並不得販售，其中1件綠豆經追查，違規產品來源外縣市業者，已移請所轄衛生局依權責辦理；另2件綠豆來源屬台北市，經查確認違規屬實，已依違反《食品安全衛生管理法》規定處辦。

衛生局提醒業者，不符農藥殘留容許量標準規定者，違反食安法第15條規定，可依同法處新台幣6萬元以上，2億元以下罰鍰，呼籲進口商應訂定食品安全監測計畫並加強自主檢驗，定期將原料、半成品或成品進行送驗，確保產品品質，中、下游業者也應保存販售產品的來源憑證，以利進行產品溯源管理。

呂益豐商號的毛綠豆、鈞發行的大油綠豆，以及利民雜糧行的毛綠豆均不符「農藥殘留容許量標準」規定。（台北市衛生局提供）

呂益豐商號的毛綠豆、鈞發行的大油綠豆，以及利民雜糧行的毛綠豆均不符「農藥殘留容許量標準」規定。（台北市衛生局提供）

衛生局提醒業者，不符農藥殘留容許量標準規定者，違反食安法第15條規定，可依同法處新台幣6萬元以上，2億元以下罰鍰。（台北市衛生局提供）

衛生局提醒業者，不符農藥殘留容許量標準規定者，違反食安法第15條規定，可依同法處新台幣6萬元以上，2億元以下罰鍰。（台北市衛生局提供）

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