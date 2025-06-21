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健康網》堅果營養大不同！ 學者：抗老選杏仁、「這款」護心

2025/06/21 08:33

學者表示，不同堅果，營養功能差很多，選對才會吃出效果；示意圖。（圖取自freepik）

學者表示，不同堅果，營養功能差很多，選對才會吃出效果；示意圖。（圖取自freepik）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕每天1把堅果，有益健康！不同堅果，營養功能差很多，選對才會吃出效果；對此，營養學者洪泰雄表示，富含Omega-3的堅果如核桃、亞麻籽、奇亞籽、胡桃等，是護心、抗發炎首選；含有豐富的維生素E型堅果，如杏仁、榛果、南瓜子、葵瓜子等，則是有助於抗氧化、養顏美容。無論是選擇哪類堅果，建議挑選無調味堅果，並適量食用，護健康。

Omega-3型堅果 護心抗發炎首選

洪泰雄近日在臉書分享，富含Omega-3的堅果，富含α-次亞麻油酸（ALA），屬植物型Omega-3，有助於降低三酸甘油脂、穩定心血管功能，對腦部健康、記憶力維持也有幫助。舉例來說，核桃、亞麻籽、奇亞籽、胡桃等含有豐富Omega-3。

洪泰雄建議，這類堅果適合中高齡族群、上班族、糖尿病與代謝症候群者。不過，由於植物性Omega-3吸收率不如魚油，可藉由每日適量補充，如1小匙（約5克）亞麻籽或2-3顆核桃，並搭配良好飲食提升效果。

學者指出，核桃、亞麻籽、奇亞籽、胡桃等含有豐富Omega-3，有助於護心、抗發炎；示意圖。（圖取自freepik）

學者指出，核桃、亞麻籽、奇亞籽、胡桃等含有豐富Omega-3，有助於護心、抗發炎；示意圖。（圖取自freepik）

維生素E型堅果 抗氧化、養顏美容

洪泰雄舉例，杏仁、榛果、南瓜子、葵瓜子等富含天然維生素E，是強效抗氧化劑，有助於延緩老化、保護細胞膜、維持肌膚彈性；不只如此，維生素E也對女性荷爾蒙調節、眼睛疲勞舒緩有幫助，適合追求抗老、護膚、美容保養、用眼族群服用，建議每日5-10顆杏仁，或1湯匙南瓜子即可達到保健量。

洪泰雄提醒，不論是食用哪類堅果，適量才是關鍵，每天建議攝取量只需約1湯匙，相當於10-15克即可，並挑選未加鹽、無調味、生或低溫烘焙堅果，避免吃進過多鈉與油。

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