健康網》腸胃炎不必只吃粥 營養師推4清淡食物：蘋果上榜

營養師指出，蘋果含果膠可改善腹瀉，民眾可衡自己的狀況食用。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日一不留神可能就會吃壞肚子或感染細菌、病毒，引發腸胃炎，腸胃炎只能吃粥嗎？營養師高敏敏指出，只要掌握「好消化的清淡飲食」，以及衡量自己腸道狀況，可以吃含果膠並可止瀉的水果（例如蘋果、香蕉）、水煮清淡的清湯類、好消化的食物，以及少粗纖維的菜等4類食物。

高敏敏在臉書「高敏敏 營養師」指出，天氣變熱，食材就容易腐壞變質，除了慎選食材來源 平常也可以多多注意食安。

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防腸胃炎找上門 可以這樣做

●避免空腹吃刺激食材：例如辛辣食物、較酸的水果、咖啡等，以免加劇胃酸分泌，導致胃部發炎。

●吃生食要注意：例如生魚片、生蚵、生蠔、生蛋拌飯。因為生食本來就不易保存，在悶熱潮濕環境更容易滋生細菌，一不小心就容易引發腸胃炎。

●生食熟食分開處理：建議準備兩副菜刀和砧板，避免交叉污染食材。

●少吃脹氣食材：例如珍珠奶茶、汽水、湯圓，這些食材容易導致脹氣，使腸胃不適；如果是已經腸胃炎的患者更要避免這些易脹氣食材。

珍珠奶茶等食材容易導致脹氣，使腸胃不適；如果是已經腸胃炎的患者更要避免這些易脹氣食材。（圖擷取自shutterstock）

腸胃炎飲食4重點 嚴重需就醫

如果真的得了腸胃炎，有4 大飲食重點要注意：

●多喝水，如果舌苔乾、皮膚乾、頭昏眼花都可能是水分不足。

●不要拉肚子拉到電解質失衡，可以喝運動飲料補充電解質。

●飲食清淡！不要一如往常的吃喝。

●少量多餐，減少腸胃刺激，可以把一天3餐分成一天6餐（3正餐+3點心）。

高敏敏提醒，如果一直無法改善，請儘速就醫。

好消化的清淡飲食一次看

除了吃粥以下，高敏敏指出，可以在「好消化的清淡飲食」，以及衡量自己腸道狀況下，還可以吃的4類食物：

●含果膠、可止瀉的水果：蘋果、香蕉。

●水煮清淡的清湯類：蛋花湯、清湯麵、粥品。

●好消化的食物：蒸蛋、吐司、蘇打餅乾。

●少粗纖維的菜：蔬菜的嫩葉部分或是水分較多的瓜類。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

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