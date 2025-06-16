自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 抗老養生 > 樂活飲食

健康網》腸胃炎不必只吃粥 營養師推4清淡食物：蘋果上榜

2025/06/16 21:15

營養師指出，蘋果含果膠可改善腹瀉，民眾可衡自己的狀況食用。（圖擷取自photoAC）

營養師指出，蘋果含果膠可改善腹瀉，民眾可衡自己的狀況食用。（圖擷取自photoAC）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕炎炎夏日一不留神可能就會吃壞肚子或感染細菌、病毒，引發腸胃炎，腸胃炎只能吃粥嗎？營養師高敏敏指出，只要掌握「好消化的清淡飲食」，以及衡量自己腸道狀況，可以吃含果膠並可止瀉的水果（例如蘋果、香蕉）、水煮清淡的清湯類、好消化的食物，以及少粗纖維的菜等4類食物。

高敏敏在臉書「高敏敏 營養師」指出，天氣變熱，食材就容易腐壞變質，除了慎選食材來源 平常也可以多多注意食安。

防腸胃炎找上門 可以這樣做

●避免空腹吃刺激食材：例如辛辣食物、較酸的水果、咖啡等，以免加劇胃酸分泌，導致胃部發炎。

●吃生食要注意：例如生魚片、生蚵、生蠔、生蛋拌飯。因為生食本來就不易保存，在悶熱潮濕環境更容易滋生細菌，一不小心就容易引發腸胃炎。

●生食熟食分開處理：建議準備兩副菜刀和砧板，避免交叉污染食材。

●少吃脹氣食材：例如珍珠奶茶、汽水、湯圓，這些食材容易導致脹氣，使腸胃不適；如果是已經腸胃炎的患者更要避免這些易脹氣食材。

珍珠奶茶等食材容易導致脹氣，使腸胃不適；如果是已經腸胃炎的患者更要避免這些易脹氣食材。（圖擷取自shutterstock）

珍珠奶茶等食材容易導致脹氣，使腸胃不適；如果是已經腸胃炎的患者更要避免這些易脹氣食材。（圖擷取自shutterstock）

腸胃炎飲食4重點 嚴重需就醫

如果真的得了腸胃炎，有4 大飲食重點要注意：

●多喝水，如果舌苔乾、皮膚乾、頭昏眼花都可能是水分不足。

●不要拉肚子拉到電解質失衡，可以喝運動飲料補充電解質。

●飲食清淡！不要一如往常的吃喝。

●少量多餐，減少腸胃刺激，可以把一天3餐分成一天6餐（3正餐+3點心）。

高敏敏提醒，如果一直無法改善，請儘速就醫。

好消化的清淡飲食一次看

除了吃粥以下，高敏敏指出，可以在「好消化的清淡飲食」，以及衡量自己腸道狀況下，還可以吃的4類食物：

●含果膠、可止瀉的水果：蘋果、香蕉。

●水煮清淡的清湯類：蛋花湯、清湯麵、粥品。

●好消化的食物：蒸蛋、吐司、蘇打餅乾。

●少粗纖維的菜：蔬菜的嫩葉部分或是水分較多的瓜類。

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

營養師高敏敏。（高敏敏提供）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中