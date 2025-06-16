芳香療法助攻失智照護 8旬婦認知分數明顯提升

陳惠萱主任表示，除芳香療法可做為失智照護的輔助利器，也鼓勵患者和家屬從飲食、運動、壓力管理到社交互動多方面著手。（記者陳建志攝）

〔記者陳建志／台中報導〕面對高齡化社會帶來的挑戰，失智症已成為家庭與社會必須共同面對的重要課題，台中罹患失智症的85歲老婦人和86歲男性患者，在接受芳香療法後，分別出現簡易心智量表（MMSE） 從10進步到16，以及語言與認知能力顯著回復的狀況，顯示芳香療法能作為失智照護的輔助利器。

長安醫院神經內科主任陳惠萱指出，失智症的症狀並非只有記憶退化，也可能涉及多層面的認知功能、行為表現及日常生活能力的全面性衰退。而及早介入與多元治療策略是延緩病程惡化的關鍵。其中，芳香療法也是輔助治療的一環，有研究指出，特定精油可增加幫助記性的乙醯膽鹼、情緒相關的血清素與多巴胺等神經傳導物質，可能幫助改善認知退化、焦慮與失眠等情形。

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陳惠萱並分享兩個臨床案例，一個是85歲女性病患使用藥物加上芳香療法，1年後簡易心智量表從10進步到16，情緒及睡眠也更加穩定；另一位86歲男性失智症病患在罹患流感後病情惡化，經靜脈營養合併芳香療法後，家屬觀察到其語言與認知能力顯著回復。這兩個例子都顯示芳香療法能作為失智照護的輔助利器。

除芳香療法外，陳惠萱也鼓勵家屬與患者從飲食、運動、壓力管理到社交互動多方面著手，結合功能醫學、藝術療法與營養補充等多元照護方式，一起為長者的腦部健康築起防線。她強調，除配合現行醫療，良好的生活習慣搭配適時的輔助療法，有機會幫助延緩認知退化，甚至可能改善部分功能，讓患者與家屬重拾生活品質。

陳惠萱表示，希望透過醫院舉辦的「樂智之友會」活動，降低民眾對失智症的恐懼，讓更多人了解，多元療法能為患者與家庭帶來希望與實際改變。隨著失智症人口持續增加，這類社區型教育與支持活動，正是打造友善失智社會的關鍵步驟。

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