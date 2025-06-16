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台大醫院130週年！院長吳明賢期許成護民「隱形護國神山」

2025/06/16 12:11

台大醫院今年迎來130週年。（記者林志怡攝）

台大醫院今年迎來130週年。（記者林志怡攝）

〔記者林志怡／台北報導〕台大醫院今年迎來創院130年，院長吳明賢指出，台大醫院作為「服教研（服務、教學、研究）」醫院，除守護國民健康，也投入人才培育、社會責任等面向，將來台大醫院也不會滿足於現狀，將持續培育優秀人才，撐起我國的醫療體系。

吳明賢說，台大醫院與台灣其他醫療體系都扮演著國家「隱形護國神山」的角色，長久以來照顧國人健康，台大醫院與台大醫學院共同努力推動人才培育，也造就許多優秀人才，使台灣在知識創造、醫療服務方面屢創佳績，不只有台灣第一，還有許多亞洲第一、世界第一。

台大醫院院長吳明賢。（記者林志怡攝）

台大醫院院長吳明賢。（記者林志怡攝）

吳明賢指出，他上任後就提出醫療趨勢3支箭，即「精準健康、智慧醫療、尖端醫療」，作為台大醫院的3大發展目標，台大醫院長久以來投入急重難罕相關治療與研究，目前台大醫院做了全台最多的CAR-T治療，並證實CAR-T可以挽救患者生命，如今健保也已經給付，台灣腦庫的成立則為將來的研究奠定重要的基礎。

此外，吳明賢說，台大醫院有各類最扎實的醫事人員訓練，吸引國內外醫療人才來台交流，一年就有約200位國外人員前來互動，同時也不斷強化教學設備，同時不忘肩負社會責任，台大醫療體系分佈於全台各地，深入偏鄉如金山、竹東、雲林等，且只要發生重大疫情，台大醫院就會全力協助。

如今台大醫院成立130週年，吳明賢說，醫療是不確定的科學，很多疾病診斷治療都還有改善空間，過去不能治療的疾病，現在因為科技進步，慢慢有了新的治療方式，台大醫院的服務與研究不會滿足於現狀，也會繼續培育優秀人才，撐起醫療體系，這是台大醫院的核心價值，不論短期或長期都不會改變。

吳明賢也強調，隨著AI越來越普及，未來雖可以減少人力欠缺的壓力、成為最有知識的助理，但永遠無法取代真正的人，因為醫療有責任問題，還有個人化問題，仰賴醫師進行決策，且機器永遠無法取代人所給予的溫度，在病患最需要的時候提供支持。

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