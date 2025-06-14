健康網》禁慾100天變強壯？ 醫指4面向會出事

醫師指出，弟弟太久沒開機可能出現：勃起變得困難、變成快槍俠、精子品質下滑、情緒不穩；圖為藝術品《喜劇演員》（Comedian）。（法新社檔案照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕網路上流行的「禁慾挑戰」，有人說越忍越強，也有人說會變快槍俠，真實情況是什麼呢？維尚泌尿科醫師白彞維表示，弟弟太久沒開機真的有可能會出事，像是：勃起變得困難、變成快槍俠、精子品質下滑、情緒不穩，因此禁慾不是萬靈丹，還是要找到對的方法。

白彞維在臉書專頁「Chill健康診療室-白彞維泌尿科醫師」發文指出，長期禁慾可能增加攝護腺發炎風險。定期射精有助於「讓攝護腺運動一下」也有研究顯示，定期射精可能有助降低攝護腺發炎與癌症風險。如有任何性功能障礙的問題，建議尋求專業泌尿科醫師諮詢協助。

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禁慾可能4影響

●性敏感度下降，勃起變得困難：對某些人而言，長期缺乏性刺激可能會讓性反應變得較遲鈍，尤其是已經有性功能障礙傾向者。

●變成快槍俠：部分男性可能出現這樣的情況，太久沒親密接觸，一有機會就過於興奮，反而更容易早洩。

●精子品質下滑：精子如果長時間沒釋放，過度延遲排精，可能會影響部分男性的精液品質，活動力下降。

●情緒不穩，影響工作生活：部分人長期壓抑性慾，性衝動無處釋放，可能導致煩躁易怒、注意力不集中，生活品質也跟著下降。

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