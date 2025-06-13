限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康網》發泡錠致腎結石？ 食藥署：小心「這些」成分陷阱
羅碧／核稿編輯
〔健康頻道／綜合報導〕現代人為了營養均衡，擔心維生素攝取不足，因此經常藉助各種保健食品補充。食藥署表示，適量食用發泡錠補充營養素，不至於直接導致腎結石，但因發泡錠所含鈉成分、高劑量維生素C與草酸作用等成分陷阱，對於服用過量、喝水不足、本身有腎功能問題者來說，仍應小心補充，以免造成身體負擔。
高維生素C易致草酸增加
發泡錠氣泡清爽口味多，標榜可補充維他命C、B群、電解質等營養素，看起來超健康。因此，近年來許多人也喜歡喝發泡錠作為營養補充品。食藥署於臉書專頁「藥博士 正藥說」發文指出，面對民眾經常詢問喝多發泡錠是否會導致腎結石？每天1錠會不會造成腎臟負擔？對於這些問題可解答如下：
請繼續往下閱讀...
●鈉（Sodium）：發泡錠的發泡原理，大多是靠碳酸氫鈉（小蘇打）與酸反應產生氣泡。過多的鈉攝取，會增加尿鈣排出，進而提高腎結石風險；同時也會加重腎臟的過濾負擔，腎臟病患者須格外注意。
●高劑量維生素C：當攝取大量維生素C時，體內代謝過程中，會產生一個副產物Oxalate草酸。當尿中草酸含量增加時，就可能跟尿中的鈣結合，形成腎結石。尤其有結石史、腎功能不佳、喝水太少者，須特別注意。
食藥署表示，適量使用發泡錠，一般是不會直接導致腎結石。不過，若服用過量、喝水不足，或個人本身有腎臟疾病、高血鉀、尿液偏鹼等情況時，可能就會增加結石風險。
食藥署提醒，食用發泡錠補充營養素雖然方便，仍須依照建議劑量使用，且應搭配充足的飲水。
☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。
發燒新聞
網友回應