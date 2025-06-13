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健康網》醫解答關鍵10問看懂加護病房 不再當焦慮家屬

2025/06/13 19:28

擅長重症照護的醫師揭開加護病房的神秘面紗，帶大眾認識這個特殊的醫療環境，以及如何達到更好的醫病溝通；情境照。（圖取自freepik）

擅長重症照護的醫師揭開加護病房的神秘面紗，帶大眾認識這個特殊的醫療環境，以及如何達到更好的醫病溝通；情境照。（圖取自freepik）

羅碧／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕加護病房是急重症生死交關的第一線，病人病況變化快速，卻具有高度隔離性，家屬與醫師互動機會有限，這可能使病家經歷極大的焦慮與壓力，醫病之間也可能因溝通不足而衍生誤解或爭議。藥害救濟基金會邀請擅長重症照護的義大醫院副院長黃煜為，在網站揭開加護病房的神秘面紗，從家屬最關心的十個問題出發，帶大眾認識這個特殊的醫療環境，以及如何達到更好的醫病溝通。

什麼病人需要進加護病房？

黃煜為表示，病人進到加護病房表示其狀態或疾病有一定嚴重度，病況容易有突發改變，需透過儀器與人力進行密切的監測。除了有立即生命危險且需要特殊照護的病人會送加護病房，有些接受重大手術的病人，經醫師評估，術後也會先到加護病房觀察與監測，待生命徵象穩定才會轉出。

為什麼會面時間這麼短，也不能太多人來？

黃煜為說，加護病房需要限制會面時間以及人數，主要是降低感染的風險。此外，加護病房是24小時全天候即時照護，若家屬頻繁的進出，可能干擾醫護該做的治療或處置，也會影響病人的休息。

為什麼不是由原本的主治醫師照顧？

黃煜為說明，加護病房是特殊的照護單位，因應病人治療與監測的需求，設有熟悉重症照護的專責醫師和團隊，和原本的主治醫師一起照顧病人。一般來說，主治醫師會持續追蹤病情、擬定治療計畫，而加護病房專責醫師則負責決策即時的醫療處置，例如：使用呼吸器、感染控制、營養支持、腎功能維持等。當病人病情有變化，或是需要改變治療方向，主治醫師和加護病房醫師會共同討論。

如何了解病人的病情變化？

黃煜為指出，家屬想了解病人從昨天到今天的進展，可以在會面時間詢問加護病房專責醫師，或主要照顧的護理師，若醫療人員忙碌中，也可先表達需求，等候安排。主治醫師因有門診或手術，探視病人的時間不一定跟會面時間相同，家屬可請護理站轉達主治醫師另約時間。另一方面，若遇到重大醫療決策，要決定後續治療方向，主治醫師也可能主動跟家屬約時間討論，甚至安排家庭會議，請有決定權的家屬到場。

醫師表示，臨床上遇到家屬詢問是否要幫加護病房的親人準備補品，通常會建議等病人轉到一般病房再準備；情境照。（圖取自freepik）

醫師表示，臨床上遇到家屬詢問是否要幫加護病房的親人準備補品，通常會建議等病人轉到一般病房再準備；情境照。（圖取自freepik）

可以帶補品給病人嗎？

黃煜為說，有時家屬為了表達關心，想帶補湯或營養品給病人補身體，其實加護病房病人的營養需求不同於一般病人，營養師會視情況調整營養量以及提供的方式，所以家屬不需要特別準備。臨床上遇到家屬詢問，通常會建議等病人轉到一般病房再準備，若家屬堅持，則會請家屬帶來讓營養師或藥師評估後，再給病人食用。

怎麼還沒好就轉出加護病房？

黃煜為表示，加護病房是很珍貴的資源，目的是在治療過程中穩定病人的生命徵象，並非「治到好」為止。病人住進加護病房的原因若得到控制緩解，就會建議轉出，通常有兩種狀況：一種是病況已不需要那麼多儀器監測，可轉到一般病房；一種是病情不會有更好的進展，可能長期維持這樣的狀態，例如呼吸器依賴的病人，病況穩定後會轉到呼吸照護病房，那裡的人員專業和照護方式，對病人會更有幫助。

加護病房住久了沒有時間感還出現幻覺

黃煜為指出，加護病房住愈久，對病人不會有好處，一來表示生命徵象不穩定或是病情未改善，二來則會增加譫妄的可能性。加護病房產生的譫妄成因複雜，包括病人本身疾病、加護病房的高壓環境、監視器的噪音、病人身上的管路與疼痛感都是刺激源，加上很多治療是24小時持續進行，燈光也是不分日夜全天開啟，綜合起來對病人的生理系統形成壓力，就可能讓病人產生認知上的錯亂，例如沒有時間感、不知身在何處，或是回話的邏輯出現問題，甚至虛構不存在的人物或事件。

黃煜為說明，這些症狀大多是暫時的，家屬不必太擔心，通常病人回到一般病房曬曬太陽後，作息就會漸漸正常，現實感也會恢復，這也是為什麼醫療團隊都會努力讓病人盡早轉出加護病房。他也建議醫療人員在手術前或入住加護病房時，可提前給予家屬相關衛教，以避免誤解。

病人抱怨照顧不周 是不是醫療團隊不盡責？

黃煜為表示，當病人住進加護病房，家屬多半都是很心急的，而病人若意識到身上有管路或被限制不能下床，感受到不舒服也是人之常情。當面對家屬提出這樣的質疑，他會提醒家屬回想，病人剛進來時是什麼狀況？當時共同努力的目標是什麼？來說明加護病房以拯救生命為優先，而不是追求舒適度，甚至換個角度跟家屬「病人能抱怨是好事，表示恢復到一定程度，應該很快可以轉出去」他也建議家屬聽到病人抱怨時，與其急著向醫護興師問罪，不如針對抱怨的事情，詢問可以如何改善，才是有效的溝通。

醫師建議當家屬聽到病人抱怨時，與其急著向醫護興師問罪，不如針對抱怨的事情，詢問可以如何改善，才是有效的溝通；情境照。（圖取自shutterstock）

醫師建議當家屬聽到病人抱怨時，與其急著向醫護興師問罪，不如針對抱怨的事情，詢問可以如何改善，才是有效的溝通；情境照。（圖取自shutterstock）

為什麼加護病房冷氣這麼強？

黃煜為指出，加護病房內為了降低感染風險，溫度會較正常環境來得低，這也是對病人的一種保護。家屬會面時，有時難免以生活經驗來判斷病人手腳冰冷，要求多蓋棉被等保暖措施。並說明，有時摸起來手腳冰冷、但病人其實在發燒，比起體表溫度，加護病房內更重視監測病人中樞溫度的變化，並且會及時給予適當處置，這不是蓋多厚的棉被就能改變的；而若評估病人需要外在保暖措施，醫護也會適時提供，不會讓病人受寒。

簽署DNR（不施行心肺復甦術）同意書 會被放棄救治？

簽署DNR同意書，不等於放棄治療，而是同意讓末期病人在臨終、瀕死或無生命徵象時，得以不接受心肺復甦術。黃煜為表示，DNR有嚴格的條件，必須經兩位專科醫師判定是疾病無法治癒、且病程近期內進展至死亡已不可避免的末期病人，才會適時跟家屬討論DNR同意書的簽署。

醫師強調，簽署DNR同意書，不等於放棄治療，而是同意讓末期病人在臨終、瀕死或無生命徵象時，得以不接受心肺復甦術；情境照。（圖取自freepik）

醫師強調，簽署DNR同意書，不等於放棄治療，而是同意讓末期病人在臨終、瀕死或無生命徵象時，得以不接受心肺復甦術；情境照。（圖取自freepik）

黃煜為說，加護病房中的重症病人，病況通常變化很快，醫療團隊一定會盡最大努力救治，對於病況嚴重但病程進展仍有不確定性的病人，也會跟家屬溝通先採取「限時治療嘗試」（time-limited trial），也就是在一定時間內觀察病人對積極治療的反應，如果病情有好轉就繼續，反之，若是病人沒有好轉，僅靠藥物或儀器才暫時撐住，則會建議轉向緩和醫療。

黃煜為認為，加護病房的DNR溝通非常重要，才不會讓家屬有「放棄」的感受，他會向家屬說明醫療團隊做過哪些治療的嘗試和努力，但後續病情仍會加速往壞的方向走，病人身體功能會逐漸變差，近期內可能進展至死亡，並讓家屬理解當病人發生心跳停止或休克，以壓胸、電擊等極端方式維持生命，對病人沒有幫助、還會增加痛苦，若能將治療目標轉向「症狀控制」，幫助病人臨終前減輕不適，就可以讓病人生命終點不要那麼辛苦，也是醫療團隊認為對病人最好的選擇。

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