基隆身障長照缺床！第二身障中心設暖暖 總經費近2億元

基隆市身障福利機構長照床位目前僅獲核定共174床，量能嚴重不足，市府擬將暖暖黃蠟石文化館拆除，原址改建為基隆市第二身障中心。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市身障福利機構長照床位目前僅獲核定共174床，分別是公設民營第一身障中心114床、創世基金會基隆分院60床，民眾抱怨長照床位嚴重不足，排隊候補床位曠日廢時，萬般無奈要把親人送到雙北，交通不方便還很燒錢。市府表示，第二身障中心預定地原擇定舊深澳國小，改擇定暖暖區黃蠟石文化館，市府計畫向中央爭取經費改建。

基市府社會處指出，基隆市身障福利機構長照床位有2家，床位核定共174，包括公設民營身障中心（伊甸）114床、創世基隆分院60床，接受安置160人，安置率為92%。民眾反映量能不足，第一身障中心候補床位高達70多人，還有的家屬眼見遙遙無期，只能大費周章將家屬遠送雙北市，造成不便，他質疑「基隆為何比不上雙北的量能？」

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基隆市議會今（13）安排第二身障中心設置現地考察。基市社會處長楊玉欣說，原計畫在舊深澳國小設第二身障中心，但面臨地形、水保、環評及周遭私有地徵收問題，規畫期程難定，恐拉長資源布建時間；另外，第一身障中心位在信義區，第二身障中心預定地的深澳國小舊校址也在信義區，考量資源分配性及易達性等因素，宜另覓他處。

楊玉欣表示，經多方思考，擬擇定暖暖區黃蠟石文化館現址建置，現址為市有土地，無土地徵收問題，加速資源布建進程，規畫透過新建工程建置第二身心障礙機構，以活化閒置空間，提升在地身障照顧量能，計畫重建文化館打造友善共享場域。基地總面積900平方公尺，將興建4樓建物，規畫服務40到50人，總經費近2億元，預計2029年落成。基隆市政府秘書長方定安說，重建經費會向中央積極爭取，將先進行細部計畫，盼大家支持。

無黨籍基市議員張芳麗表示，第二身障中心改到暖暖區，將黃蠟石文化館拆除重建，她贊成，希望可以把旁邊公家宿舍要回來一起改建，未來要建4層樓建物，會有無障礙空間的整體規畫，比較方便。

無黨籍基市議員陳冠羽說，改到黃蠟石文化館可嘉惠暖暖地區，相當值得期待；但市府各單位要有完整配套規畫，要保留文化館傳承文化、歷史傳承發展的功能，相關展覽不能中斷；拆除黃蠟石文化館改建成第二身障中心，要讓身心障礙資源布建要更合理。

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