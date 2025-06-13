自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 銀髮長照

基隆身障長照缺床！第二身障中心設暖暖 總經費近2億元

2025/06/13 16:02

基隆市身障福利機構長照床位目前僅獲核定共174床，量能嚴重不足，市府擬將暖暖黃蠟石文化館拆除，原址改建為基隆市第二身障中心。（記者俞肇福攝）

基隆市身障福利機構長照床位目前僅獲核定共174床，量能嚴重不足，市府擬將暖暖黃蠟石文化館拆除，原址改建為基隆市第二身障中心。（記者俞肇福攝）

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市身障福利機構長照床位目前僅獲核定共174床，分別是公設民營第一身障中心114床、創世基金會基隆分院60床，民眾抱怨長照床位嚴重不足，排隊候補床位曠日廢時，萬般無奈要把親人送到雙北，交通不方便還很燒錢。市府表示，第二身障中心預定地原擇定舊深澳國小，改擇定暖暖區黃蠟石文化館，市府計畫向中央爭取經費改建。

基市府社會處指出，基隆市身障福利機構長照床位有2家，床位核定共174，包括公設民營身障中心（伊甸）114床、創世基隆分院60床，接受安置160人，安置率為92%。民眾反映量能不足，第一身障中心候補床位高達70多人，還有的家屬眼見遙遙無期，只能大費周章將家屬遠送雙北市，造成不便，他質疑「基隆為何比不上雙北的量能？」

基隆市議會今（13）安排第二身障中心設置現地考察。基市社會處長楊玉欣說，原計畫在舊深澳國小設第二身障中心，但面臨地形、水保、環評及周遭私有地徵收問題，規畫期程難定，恐拉長資源布建時間；另外，第一身障中心位在信義區，第二身障中心預定地的深澳國小舊校址也在信義區，考量資源分配性及易達性等因素，宜另覓他處。

楊玉欣表示，經多方思考，擬擇定暖暖區黃蠟石文化館現址建置，現址為市有土地，無土地徵收問題，加速資源布建進程，規畫透過新建工程建置第二身心障礙機構，以活化閒置空間，提升在地身障照顧量能，計畫重建文化館打造友善共享場域。基地總面積900平方公尺，將興建4樓建物，規畫服務40到50人，總經費近2億元，預計2029年落成。基隆市政府秘書長方定安說，重建經費會向中央積極爭取，將先進行細部計畫，盼大家支持。

無黨籍基市議員張芳麗表示，第二身障中心改到暖暖區，將黃蠟石文化館拆除重建，她贊成，希望可以把旁邊公家宿舍要回來一起改建，未來要建4層樓建物，會有無障礙空間的整體規畫，比較方便。

無黨籍基市議員陳冠羽說，改到黃蠟石文化館可嘉惠暖暖地區，相當值得期待；但市府各單位要有完整配套規畫，要保留文化館傳承文化、歷史傳承發展的功能，相關展覽不能中斷；拆除黃蠟石文化館改建成第二身障中心，要讓身心障礙資源布建要更合理。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中