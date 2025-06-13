嘉義男子誤以為被掛電話 腳踢2名護理師被起訴

嘉義地檢署。（資料照）

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義縣45歲陳姓男子因母親轉床問題，向嘉義長庚醫院護理師通電話，因通訊不佳，他以為被掛電話，竟衝到醫院腳踢2名護理師，護理師向警方報案；嘉義地檢署偵結，日前依違反醫療法起訴陳男。

檢方調查，陳姓男子的母親今年3月在嘉義長庚醫院外科加護病房治療，3月25日上午，陳母必須轉床至普通病房，醫院陳姓女護理師與陳男通電話，因通訊不佳，陳男又和護理師在電話裡爭執，他以為被護理師掛電話，竟衝到醫院，趁加護病房會客時進入，找到陳姓女護理師，大聲質問。

請繼續往下閱讀...

2人發生言語衝突，陳男竟出腳要踢陳姓女護理師，卻踢到當時另名在旁勸架的護理師，陳男發現沒踢到陳姓女護理師，又出腳踹她，將2名護理師踢傷。

受傷的護理師向警方報案，偵訊時，陳男坦承犯案，嘉義地檢署檢方從重依醫療法對於醫事人員執行醫療業務時施強暴脅迫罪嫌，起訴陳男。

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁。

☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法