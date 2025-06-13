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健康 > 心理精神

孤單傷腦！國衛院最新研究：還會偷走長輩語言力

2025/06/13 15:18

國家衛生研究院今（13日）發表最新研究，發現即使是還沒出現明顯認知退化的健康長輩，只要覺得孤單，大腦的語言理解功能就可能出現異常變化，甚至與失智初期患者的腦波反應相似。（國家衛生研究院提供）

國家衛生研究院今（13日）發表最新研究，發現即使是還沒出現明顯認知退化的健康長輩，只要覺得孤單，大腦的語言理解功能就可能出現異常變化，甚至與失智初期患者的腦波反應相似。（國家衛生研究院提供）

〔記者邱芷柔／台北報導〕長輩的「孤單感」不只讓人情緒低落，還可能悄悄偷走他們的語言理解力，讓腦袋越來越不靈光，甚至提早敲開失智症的大門，國家衛生研究院今（13日）發表最新研究，發現即使是還沒出現明顯認知退化的健康長輩，只要覺得孤單，大腦的語言理解功能就可能出現異常變化，甚至與失智初期患者的腦波反應相似。

「什麼是孤獨感？」國衛院高齡醫學暨健康福祉研究中心助研究員黃緒文解釋，相信多數人都有過這樣的經驗，身在人群中，卻覺得沒有人真正懂你，這種內心的落寞感，就是所謂的孤獨感。孤獨感可能在人生的任何階段出現，不只影響情緒，也會對心理健康、免疫系統，甚至大腦功能造成影響。

黃緒文說，研究團隊與多所學術機構合作，找來50位平均66歲的健康長者參與，讓他們一邊做語詞分類任務，一邊透過腦波儀觀察大腦反應，研究聚焦在「N400腦波」，這是大腦用來處理語意的重要指標，當詞語與上下文不符時，N400反應會變強，代表大腦需要花更多力氣理解。

黃緒文舉例，若題目是「哪個是家電？」面對「電視」這類典型詞，大腦處理起來比較輕鬆，但像「熨斗」這種較少想到的詞，或明顯錯誤的「貢丸」，N400會有不同反應。但研究發現，孤單感高的長輩在處理後面這兩類詞時，大腦反應幾乎一樣，顯示在語意辨識上已經變得遲鈍，雖然表面看起來答對，實際上大腦早已有退化跡象，自己卻沒察覺。

黃緒文強調，這次的腦波研究提供了實證，孤單不只是心理問題，如果照護人員沒有意識到這些變化，可能會出現「有溝通、沒理解」的情形。比如醫護人員說明用藥時，長者似懂非懂地點頭，但實際沒聽懂，可能導致誤解、焦慮，甚至乾脆減少互動，愈來愈孤立。

研究團隊因此呼籲，政府與長照機構應將「孤獨感」納入日常健康評估，並設計語言訓練與社交活動並重的介入方式，例如主題式討論、語言遊戲或團體練習，不僅能維持語言能力，也能重建社交自信。此外，照護現場也可善用小技巧，像是用更簡明的語句、多搭配圖像、重複確認對方是否理解，這些做法都能提升長者參與度，讓溝通更有效、照護更有溫度。

國衛院國家高齡研究中心執行長許志成表示，語言是人與人之間的橋樑，若因孤單而被切斷，長輩更容易在社交中受挫，希望透過這項研究，讓社會正視孤獨的腦部影響，並發展出有效的預防與照護方式。

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