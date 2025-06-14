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健康網》苦瓜愈苦愈補？ 農糧署：苦味無關營養 維生素C滿滿

2025/06/14 08:27

農糧署說，苦瓜不僅低卡、富含膳食纖維，尤其維生素C含量高，達蘋果的14倍。炎炎夏季，不妨來盤清爽的苦瓜料理消消暑。（資料照）

農糧署說，苦瓜不僅低卡、富含膳食纖維，尤其維生素C含量高，達蘋果的14倍。炎炎夏季，不妨來盤清爽的苦瓜料理消消暑。（資料照）

葉立斌／核稿編輯

〔健康頻道／綜合報導〕常聽老一輩的人說，吃點苦味食物可降火，而且愈苦愈好。對此，農糧署於臉書「鮮享農-YA 農糧署」發文指出，苦瓜的苦度不同，原因在於品種，並非愈苦愈營養。此外，苦瓜不僅低卡、富含膳食纖維，尤其維生素C含量高，達蘋果的14倍。炎炎夏季，不妨來盤清爽的苦瓜料理消消暑，享受「苦甘苦甘」的苦瓜好韻味。

白色內膜含葫蘆素、苦瓜素

天氣一熱容易火氣大，大家不免想到吃些食物幫助祛除燥熱，苦瓜也是常見選項之一。只不過因苦瓜具有天然苦味，以致較難被大眾都接受。農糧署解釋，苦瓜的苦味來源，主要來自果實囊腔白色內膜所含的葫蘆素及苦瓜素，不同品種的苦瓜，苦度有所不同，但與營養程度無關。

富含膳食纖維熱量低

農糧署進一步說，台灣苦瓜全年皆可生產，常見品種依苦度排行，以蘋果苦瓜苦味最淡，其次為白玉苦瓜，再來是大青苦瓜，最後是苦味最重的山苦瓜。此外，苦瓜家族皆具有富含膳食纖維、低熱量等特色，尤其所含維生素C甚至是番茄的3倍、蘋果的14倍。

至於常見的蘋果苦瓜、白玉苦瓜等4種不同品種苦瓜，各自適合哪種料理？農糧署推薦，大青苦瓜適合熱炒、打果汁；白玉苦瓜各式料理都適合；山苦瓜適合煮湯、做茶包；蘋果苦瓜則適合凉拌、燉滷。民眾可依自己想做的料理類型或個人喜好，挑選不同品種的苦瓜料理品嘗。

農糧署表示，常見4種苦瓜料理各不同，例如：大青苦瓜適合熱炒、打果汁；白玉苦瓜各式料理都合適；山苦瓜適合煮湯；蘋果苦瓜則適合凉拌燉滷。（資料照）

農糧署表示，常見4種苦瓜料理各不同，例如：大青苦瓜適合熱炒、打果汁；白玉苦瓜各式料理都合適；山苦瓜適合煮湯；蘋果苦瓜則適合凉拌燉滷。（資料照）

去除苦味4撇步一次看

另，農糧署曾補充，挑選苦瓜有2個小秘訣：留意果瘤是否飽滿、密集；表皮是否光亮無損傷或斑點。想體驗「吃苦」的感覺，可以選擇體型小、顏色較綠、果瘤較小的山苦瓜；若想降低苦味口感，可以這樣做：將中間的薄膜清除乾淨；切片之後泡鹽水；汆燙之後冰鎮；料理前拌一點醋或油。

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