自由電子報
健康醫療
健康首頁 新聞現時批 醫療急先鋒 名醫專家 名人健康事 抗老養生 男女老幼 傷病癌症 心理精神 護眼顧齒 自由健康粉絲團自由健康粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
晴時多雲

頻道logo
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
健康 > 男女老幼 > 兩性生殖

年輕男不喝水 日飲2杯半糖手搖飲！引敗血症險喪命

2025/06/13 11:36

國人愛喝手搖引解渴，但要注意飲料糖分攝取。（記者張軒哲攝）

國人愛喝手搖引解渴，但要注意飲料糖分攝取。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕炎夏高溫，國人愛喝手搖飲解渴消暑。台中市一名23歲的林姓男子，每天靠喝兩杯半糖烏龍茶補充水分，由於在小吃店工作經常憋尿，導致腎臟結石出現血尿，吃了三天藥後便不理會，拖了一個月後，因反覆發燒急診，診斷出罹患急性腎盂腎炎，最後引發敗血症住進加護病房，近日順利康復。他直呼「撿回一條命，以後要乖乖喝白開水。」

大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者因反覆發燒找不出原因、出現畏寒而自行到急診就醫，檢查後發現，右邊腎臟有兩個0.1公分小的結石，而且右腎腫大是左腎的一倍大，發炎指數飆高到27 mg/dL，是一般正常0.3 mg/dL的90倍，趕緊安排住院治療。

黃品叡說，患者認為年輕，一開始到院後還很頑皮說，「又沒有什麼不舒服」，沒想到，血壓突然驟降到60幾毫米汞柱陷入昏迷住進加護病房，經過治療後，發炎指數才降下來，卻疑似因昏迷導致肝臟受損，肝指數飆高出現黃疸，治療後才逐漸恢復正常。

黃品叡指出，急性腎盂腎炎是一種常見的上泌尿道感染，腎臟和腎盂受到細菌感染而產生的急性炎症。推斷患者因長期憋尿，平時只喝含糖飲料卻不喝開水，導致腎臟出現結石，在輕忽病症的情況下導致病情加重，甚至引發敗血症。最近天氣炎熱，提醒民眾一定要多喝白開水，少喝含糖飲料。

林男說，在小吃餐飲店上班，每天上班12小時，因為工作場所很熱，因此，上班前先買兩杯半糖烏龍茶，口渴就喝，幾乎不喝水，連放假也喝飲料，一個月60杯喝好、喝滿。由於中午用餐時間很忙，喝飲料後有尿意，都要憋到工作告一段落，才有時間上廁所。

林男表示，經過這一次生病得到一個教訓，住院期間強迫自己要多喝水，「真的很丟臉，沒想到因為不喝開水而生病，還一度命危害死自己。」他以自身的經歷告訴其他的年輕人，平時一定要多喝開水補充水分，少喝有糖飲料，也不要憋尿，避免身體造成傷害。

23歲男子罹患急性腎盂腎炎，一邊腎臟腫大一倍大。（記者張軒哲攝）

23歲男子罹患急性腎盂腎炎，一邊腎臟腫大一倍大。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡說，一名23歲男子不愛喝水又憋尿引發急性急性腎。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡說，一名23歲男子不愛喝水又憋尿引發急性急性腎。（記者張軒哲攝）

☆健康新聞不漏接，按讚追蹤粉絲頁
☆更多重要醫藥新聞訊息，請上自由健康網

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞

發燒新聞

網友回應

載入中