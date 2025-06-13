年輕男不喝水 日飲2杯半糖手搖飲！引敗血症險喪命

國人愛喝手搖引解渴，但要注意飲料糖分攝取。（記者張軒哲攝）

〔記者張軒哲／台中報導〕炎夏高溫，國人愛喝手搖飲解渴消暑。台中市一名23歲的林姓男子，每天靠喝兩杯半糖烏龍茶補充水分，由於在小吃店工作經常憋尿，導致腎臟結石出現血尿，吃了三天藥後便不理會，拖了一個月後，因反覆發燒急診，診斷出罹患急性腎盂腎炎，最後引發敗血症住進加護病房，近日順利康復。他直呼「撿回一條命，以後要乖乖喝白開水。」

大甲李綜合醫院泌尿科主治醫師黃品叡表示，患者因反覆發燒找不出原因、出現畏寒而自行到急診就醫，檢查後發現，右邊腎臟有兩個0.1公分小的結石，而且右腎腫大是左腎的一倍大，發炎指數飆高到27 mg/dL，是一般正常0.3 mg/dL的90倍，趕緊安排住院治療。

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黃品叡說，患者認為年輕，一開始到院後還很頑皮說，「又沒有什麼不舒服」，沒想到，血壓突然驟降到60幾毫米汞柱陷入昏迷住進加護病房，經過治療後，發炎指數才降下來，卻疑似因昏迷導致肝臟受損，肝指數飆高出現黃疸，治療後才逐漸恢復正常。

黃品叡指出，急性腎盂腎炎是一種常見的上泌尿道感染，腎臟和腎盂受到細菌感染而產生的急性炎症。推斷患者因長期憋尿，平時只喝含糖飲料卻不喝開水，導致腎臟出現結石，在輕忽病症的情況下導致病情加重，甚至引發敗血症。最近天氣炎熱，提醒民眾一定要多喝白開水，少喝含糖飲料。

林男說，在小吃餐飲店上班，每天上班12小時，因為工作場所很熱，因此，上班前先買兩杯半糖烏龍茶，口渴就喝，幾乎不喝水，連放假也喝飲料，一個月60杯喝好、喝滿。由於中午用餐時間很忙，喝飲料後有尿意，都要憋到工作告一段落，才有時間上廁所。

林男表示，經過這一次生病得到一個教訓，住院期間強迫自己要多喝水，「真的很丟臉，沒想到因為不喝開水而生病，還一度命危害死自己。」他以自身的經歷告訴其他的年輕人，平時一定要多喝開水補充水分，少喝有糖飲料，也不要憋尿，避免身體造成傷害。

23歲男子罹患急性腎盂腎炎，一邊腎臟腫大一倍大。（記者張軒哲攝）

大甲李綜合醫院泌尿科醫師黃品叡說，一名23歲男子不愛喝水又憋尿引發急性急性腎。（記者張軒哲攝）

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